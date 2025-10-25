ПОТРЕСЛА СЕ И ИТАЛИЈА Јак земљотрес на југу, источно од Напуља
25.10.2025. 23:15 23:16
Коментари (0)
Земљотрес магнитуде 4,0 степена по Рихтеровој скали регистрован је вечерас, у суботу 25. октобра 2025. године, у 21.49 час, на подручју јужне Италије.
Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, епицентар потреса налазио се источно од Напуља, у близини града Авелина, на координатама 40.9552° северне географске ширине и 14.8105° источне дужине. Хипоцентр је забележен на дубини од око 14 километара испод површине земље.
Потрес се осетио у ширем подручју Кампаније, али за сада нема извештаја о материјалној штети нити о повређенима. Надлежне италијанске службе настављају да прате ситуацију и прикупљају податке са терена.