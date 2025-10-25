overcast clouds
12°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОТРЕСЛА СЕ И ИТАЛИЈА Јак земљотрес на југу, источно од Напуља

25.10.2025. 23:15 23:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес магнитуде 4,0 степена по Рихтеровој скали регистрован је вечерас, у суботу 25. октобра 2025. године, у 21.49 час, на подручју јужне Италије.

Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, епицентар потреса налазио се источно од Напуља, у близини града Авелина, на координатама 40.9552° северне географске ширине и 14.8105° источне дужине. Хипоцентр је забележен на дубини од око 14 километара испод површине земље.

Потрес се осетио у ширем подручју Кампаније, али за сада нема извештаја о материјалној штети нити о повређенима. Надлежне италијанске службе настављају да прате ситуацију и прикупљају податке са терена.

земљотрес италија епицентар
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај