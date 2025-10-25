ТРАМП ОТКРИО КАРТЕ: Састанак с Путином ТЕК АКО ПРИСТАНЕ НА МИРОВНИ СПОРАЗУМ
25.10.2025. 22:27 22:28
Коментари (0)
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да ће се са руским председником Владимиром Путином састати само у случају да Путин пристане на мировни споразум у Украјини.
''Морамо бити уверени да ћемо постићи договор. Нећу губити време. Одувек сам имао одличан однос с Владимиром Путином'', рекао је Трамп, преноси Ројтерс.
Претходно је портпаролка Беле куће Керолајн Ливит изјавила да састанак двојице председника није потпуно икључен, док је Путинов специјални изасланик Кирил Дмитријев оценио да ће се састанак одржати ''касније него што је било пралнирано''.
Трамп је у среду рекао да је отказао планирани састанак са Путином због недостатка напретка у дипломатским напорима за окончање рата у Украјини.