25.10.2025.
Нови Сад
ТРАМП ОТКРИО КАРТЕ: Састанак с Путином ТЕК АКО ПРИСТАНЕ НА МИРОВНИ СПОРАЗУМ

25.10.2025. 22:27 22:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Vlada SAD, Javno dobro

ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да ће се са руским председником Владимиром Путином састати само у случају да Путин пристане на мировни споразум у Украјини.

''Морамо бити уверени да ћемо постићи договор. Нећу губити време. Одувек сам имао одличан однос с Владимиром Путином'', рекао је Трамп, преноси Ројтерс.

Претходно је портпаролка Беле куће Керолајн Ливит изјавила да састанак двојице председника није потпуно икључен, док је Путинов специјални изасланик Кирил Дмитријев оценио да ће се састанак одржати ''касније него што је било пралнирано''.

Трамп је у среду рекао да је отказао планирани састанак са Путином због недостатка напретка у дипломатским напорима за окончање рата у Украјини.

Доналд Трамп Владимир Путин Рат у Украјини
Вести Свет
