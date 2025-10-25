overcast clouds
САОБРАЋАЈКА "ЗАКУЦАЛА" БУБАЊ ПОТОК Дизалицама извлаче возила РАДИ САМО ЛЕВА ТРАКА (ВИДЕО)

25.10.2025. 23:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Како јавља Инстаграм страница moj_beo_grad, вечерас је на ауто-путу код Бубањ потока дошло до саобраћајне незгоде, када су два возила пробила ограду и слетела с пута.

Због ове незгоде саобраћај се одвија изузетно отежано, јер дизалицама извлаче возила, па ради само лева трака.

Није познато стање учесника у саобраћајној незгоди, али полиција је на терену.

Бубањ поток је познат возачима по великим гужвама, а ову вечерашњу додатно погоршава киша и лоши услови на путу.

 

