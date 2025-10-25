overcast clouds
Посланик Демократског савеза Косова НОКАУТИРАО ПРОЛАЗНИКА усред интервјуа! СКАНДАЛ У ПРИШТИНИ

25.10.2025. 23:42 23:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Телеграф
nokaut
Фото: Pixabay, ilustracija

Посланик Демократског савеза Косова Арменд Земај ударио је песницом у главу мушкарца који му је добацивао на тргу у Приштини!

Инидент се догодио у петак, док је Земај давао интервју за једну локалну телевизију. На снимку се види како му је старији мушкарац, који је наводно Албанац из иностранства, добацио у пролазу да је "лажов" док је причао са новинарима. Политичар је кренуо за њим и након краће свађе ударио га песницом у браду.

Земај се огласио на свом профилу на Фејсбуку и извинио се због своје реакције, пише Телеграф.

- Током јавног интервјуа догодила се неугодна ситуација због које искрено жалим. Један грађанин, не знам да ли случајно или намјерно, вређао ме и вербално провоцирао неприхватљивим речима пред медијима. Реаговао сам емоционално у самоодбрани и моја реакција не представља ни моја лична уверења ни принципе које заступам као посланик и као члан ДСК. Без обзира на провокацију насиље у било ком облику није прави одговор. За овај поступак изражавам жаљење и јавно се извињавам - написао је Земај.

Полиција је потврдила да се десио инцидент док су Земај и нападнути мушкарац саслушани пред тужиоцем.

