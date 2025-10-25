ИЗРАЕЛ ПРЕКРШИО ПРИМИРЈЕ: Војска извела напад у централној Гази, ЧЕТИРИ ОСОБЕ ПОВРЕЂЕНЕ
Израелске снаге извеле су циљани напад на особу у централном делу Газе, за коју тврде да је планирала напад на њихове трупе, наводи се у саопштењу израелске војске (IDF).
Примирје уз подршку Сједињених Америчких Држава тренутно је на снази између Израела и палестинске групе Хамас, више од две године након почетка рата у Гази, али су обе стране оптужиле једна другу за кршење договора.
Израел је саопштио да је мета био припадник групе Исламски џихад, али није доставио доказе за ту тврдњу.
Сведоци су за Ројтерс рекли да су видели како је дрон погодио аутомобил и запалио га.
Локални медицинари навели су да су четири особе рањене, али за сада нема извештаја о погинулима.
Сведоци су одвојено изјавили да су израелски тенкови гранатирали источне делове града Газе, највећег урбаног подручја у Појасу Газе.