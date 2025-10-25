УДЕС КОД ИНЂИЈЕ, возила крај пута, полиција на лицу места ДЕВИЈАЦИЈА ОПАСНА ТАЧКА (ФОТО)
25.10.2025. 21:41 21:44
Како јавља indjijanews на свом Инстаграм профилу, вечерас се на девијацији код тог места догодио удес.
Полиција је на лицу места, а возила су ван пута, али се саобраћај одвија успорено и стварају се гужве. Ситуацију отежава и киша и влажан коловоз.
Девијација је веома критична тачка за возаче због неосветљености и мањка саобраћајне сигнализације те апелујемо да возите спорије поготово када је кишно време или магла.
Није познато стање учесника у саобраћајној незгоди.