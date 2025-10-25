overcast clouds
13°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УДЕС КОД ИНЂИЈЕ, возила крај пута, полиција на лицу места ДЕВИЈАЦИЈА ОПАСНА ТАЧКА (ФОТО)

25.10.2025. 21:41 21:44
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Како јавља indjijanews на свом Инстаграм профилу, вечерас се на девијацији код тог места догодио удес.

Полиција је на лицу места, а возила су ван пута, али се саобраћај одвија успорено и стварају се гужве. Ситуацију отежава и киша и влажан коловоз.

Девијација је веома критична тачка за возаче због неосветљености и мањка саобраћајне сигнализације те апелујемо да возите спорије поготово када је кишно време или магла.

Није познато стање учесника у саобраћајној незгоди.

 

 

саобраћајна незгода саобраћајна несрећа удес удес на путу
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај