Жена хитно пребачена у Ургентни центар

НАСРНУО НОЖЕМ НА МАЈКУ Хорор у Раковици након свађе! СИН ПОБЕГАО НАКОН ИНЦИДЕНТА, у току полицијска потера!

27.10.2025. 20:34 20:38
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Noz/pixabay/ilustracija
Фото: pixabay/ilustracija

Вечерас око 18 часова у београдском насељу Раковица догодио се породични инцидент у којем је, како незванично сазнаје Телеграф, син напао мајку ножем у породичној кући.

Нападач Ф.Р. је након напада побегао, а полиција интензивно трага за њим.

Повређена жена Р.Р. превезена је на Ургентни центар, где је збринута. Како сазнајемо, има посекотине по телу, али је свесна и комуникативна.

Инциденту је претходила свађа између мајке и сина, након чега је он узео нож и насрнуо на њу, пише Телеграф.
 

