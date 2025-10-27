Жена хитно пребачена у Ургентни центар
НАСРНУО НОЖЕМ НА МАЈКУ Хорор у Раковици након свађе! СИН ПОБЕГАО НАКОН ИНЦИДЕНТА, у току полицијска потера!
27.10.2025. 20:34 20:38
Вечерас око 18 часова у београдском насељу Раковица догодио се породични инцидент у којем је, како незванично сазнаје Телеграф, син напао мајку ножем у породичној кући.
Нападач Ф.Р. је након напада побегао, а полиција интензивно трага за њим.
Повређена жена Р.Р. превезена је на Ургентни центар, где је збринута. Како сазнајемо, има посекотине по телу, али је свесна и комуникативна.
Инциденту је претходила свађа између мајке и сина, након чега је он узео нож и насрнуо на њу, пише Телеграф.