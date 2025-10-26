heavy intensity rain
ПОСЛЕ КАФАНСКЕ ТУЧЕ Два младића избодена ножем у Чачку ЈЕДАН СЕ БОРИ ЗА ЖИВОТ

26.10.2025. 07:35
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Двојица младића са убодним ранама примљена су чачанску болницу.

Пацијент, старости 20 година, примљен је у тешком општем стању, а након дијагностике је смештен у јединицу интензивне неге. 

Други, 19-годишњи пацијент је примљен са стабилним виталним параметрима и у току је дијагностика. 

Медији преносе да је до сукоба дошло испред једног угоститељског објекта у Чачку, када је најпре дошло до вербалне расправе између више особа, јавља РТС. Током свађе, како наводе, један од учесника извукао је нож и задао више убода двојици младића. 

 Још нема званичне потврде о околностима овог инцидента. 

(Kurir.rs/RTS)

 

