ПОСЛЕ КАФАНСКЕ ТУЧЕ Два младића избодена ножем у Чачку ЈЕДАН СЕ БОРИ ЗА ЖИВОТ
26.10.2025. 07:35 07:37
Двојица младића са убодним ранама примљена су чачанску болницу.
Пацијент, старости 20 година, примљен је у тешком општем стању, а након дијагностике је смештен у јединицу интензивне неге.
Други, 19-годишњи пацијент је примљен са стабилним виталним параметрима и у току је дијагностика.
Медији преносе да је до сукоба дошло испред једног угоститељског објекта у Чачку, када је најпре дошло до вербалне расправе између више особа, јавља РТС. Током свађе, како наводе, један од учесника извукао је нож и задао више убода двојици младића.
Још нема званичне потврде о околностима овог инцидента.
(Kurir.rs/RTS)