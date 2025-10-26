ВОЗАЧ СМРТИ ПРЕЖИВЕО, ОДРЕЂЕН МУ ЈЕ ПРИТВОР...
ПИЈАН ПРОЛЕТЕО НА ЦРВЕНО Ово су детаљи стравичне несреће у Београду, у којој је ПОГИНУЛА ЦЕЛА ТРОЧЛАНА ПОРОДИЦА СА ДЕВЕТОГОДИШЊИМ ДЕТЕТОМ (ФОТО/ВИДЕО)
Виновник несреће која се ноћас око један сат десила на Новом Београду, на углу улица Омладинских бригада и Булевара хероја са Кошара, возио је под дејством алкохола и пролетео кроз црвено светло!
Он је, потом, ударио у аутомобил у коме је страдала цела несрећна породица: отац (43), мајка (38) и деветогодишње дете мушког пола.
На стравичним фотографијама са места несреће, које су објављене на друштвеним мрежама, виде се три тела покривена белим чаршавима.
На снимцима се виде и смрскани аутомобили и ватрогасци и медицинско особље који очајнички покушавају да пронађу преживеле у олупини. Види се и да је стуб за расвету изваљен од ударца.
Упозоравамо да су фотографије смрсканих олупина аутомобила узнемирујуће.
Човек који је дивљачки возио својим возилом ударио је бочно у аутомобил у коме су били настрадали.
Према до сада доступним информацијама, ауди регистрован у БиХ је прошао на црвено светло, а Хјундаи с београдским таблицама, у којем се налазила страдала породица, на зелено. Удар је био силовит, с бочне стране, и породици није било спаса.
Возач који је изазвао удес има само 24 године и сам је повређен, али лакше. Он није био сам у возилу и путник који се с њим возио тешко је повређен!
Одмах је урађен алко-тест и утврђено је да је возач Аудија који је изазвао удес био пијан.
Одмах је ухапшен и одређено му је задржавање до 48 сати.