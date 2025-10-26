heavy intensity rain
12°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЗАЧ СМРТИ ПРЕЖИВЕО, ОДРЕЂЕН МУ ЈЕ ПРИТВОР...

ПИЈАН ПРОЛЕТЕО НА ЦРВЕНО Ово су детаљи стравичне несреће у Београду, у којој је ПОГИНУЛА ЦЕЛА ТРОЧЛАНА ПОРОДИЦА СА ДЕВЕТОГОДИШЊИМ ДЕТЕТОМ (ФОТО/ВИДЕО)

26.10.2025. 08:19 08:55
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Виновник несреће која се ноћас око један сат десила на Новом Београду, на углу улица Омладинских бригада и Булевара хероја са Кошара, возио је под дејством алкохола и пролетео кроз црвено светло!

Он је, потом, ударио у аутомобил у коме је страдала цела несрећна породица: отац (43), мајка (38) и деветогодишње дете мушког пола.

На стравичним фотографијама са места несреће, које су објављене на друштвеним мрежама, виде се три тела покривена белим чаршавима

На снимцима се виде и смрскани аутомобили и ватрогасци и медицинско особље који очајнички покушавају да пронађу преживеле у олупини. Види се и да је стуб за расвету изваљен од ударца.

Упозоравамо да су фотографије смрсканих олупина аутомобила узнемирујуће.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Човек који је дивљачки возио својим возилом ударио је бочно у аутомобил у коме су били настрадали. 

Према  до сада доступним информацијама, ауди регистрован у БиХ  је прошао на црвено светло, а Хјундаи с београдским таблицама, у којем се налазила страдала породица, на зелено. Удар је био силовит, с бочне стране, и породици није било спаса.

Возач који је изазвао удес има само 24 године и сам је повређен, али лакше. Он није био сам у возилу и путник који се с њим возио тешко је повређен!

Одмах је урађен алко-тест и утврђено је да је возач Аудија који је изазвао удес био пијан.

Одмах је ухапшен и одређено му је задржавање до 48 сати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

(Telegraf.rs)

 

саобраћајна несрећа трагедија породица дете погинули пијани возач
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај