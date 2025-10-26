“СТАБИЛАН РЕГИОН ЈЕ НАЈБОЉА ПОРУКА ЕВРОПИ“ Премијер Мацут: Европска будућност Србије је гаранција бољег живота наших грађана
Премијер Србије проф. др Ђуро Мацут изјавио је данас да је Србија посвећена европском путу, али и очувању добросуседских односа и мира на Западном Балкану, и истакао да је европска будућност земље гаранција бољег живота наших грађана.
Мацут је, у интервјуу за лист "Политика", рекао да су у времену глобалних изазова управо стабилан регион и отворен дијалог најбоља порука Европи, коју је, како каже, Србија и послала својим присуством на Самиту Берлинског процеса у Лондону.
"Посета Лондону и учешће на Самиту Берлинског процеса били су изузетно значајни за Србију, јер смо имали прилику да јасно представимо своје ставове и приоритете у регионалној сарадњи. Србија је данас фактор стабилности и поуздан партнер у региону, што су препознали и наши европски саговорници", истакао је Мацут.
Премијер Србије, који је представљао земљу на недавно одржаном Самиту у Лондону, подвлачи да је Берлински процес важан оквир за јачање економских веза, инфраструктурно повезивање и унапређење услова за младе да остану у својим земљама.
"У Лондону смо разговарали о конкретним пројектима у области енергетике, зелене транзиције и дигиталне повезаности, као и о даљем приближавању земаља региона јединственом европском тржишту", навео је Мацут.
На питање како оцењује напредак Србије на пољу евроинтеграција, посебно након посете председнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен Србији, он је изразио задовољство што му је, на иницијативу председника Србије Александра Вучића, поверено једно од кључних националних питања - процес усклађивања националних политика са Европском унијом и чланство Србије у ЕУ, које је, како истиче, стратешко опредељење замље.
Према његовим речима, Влада Србије наставља са спровођењем реформских мера, нарочито након позитивних оцена председнице Европске комисије о напретку Србије у вези са бирачким списковима и радом Савета РЕМ-а.
"Проценат усклађености са заједничком спољном и безбедносном политиком ЕУ је 61 одсто, а што је Фон дер Лајенова и потврдила - то је јасан показатељ у коме се крећемо. Поруке европских званичника су охрабрујуће и потврђују да су резултати нашег рада препознати. Европска будућност Србије није само политички циљ већ и гаранција даљег развоја, напретка и бољег живота наших грађана", оценио је Мацут.
Говорећи о енергетској стабилности у контексту све сложенијих међународних односа, премијер је истакао да Србија наставља да делује одговорно и стратешки када је у питању енергетска безбедност земље.
"Разговори председника Вучића са премијером Орбаном само су потврда да Србија има поуздане партнере и јасну визију како да обезбеди дугорочну стабилност у снабдевању енергентима", указао је Мацут.
Наводи да Влада Србије, у сарадњи са председником Републике, Министарством енергетике и традиционалним партнерима, ради на томе да сваки грађанин и привредни субјект у Србији имају сигурно снабдевање гасом, нафтом и електричном енергијом, по најповољнијој цени.
"Наш циљ је јасан - Србија мора да задржи потпуну енергетску независност и стабилност, чак и у условима сложених међународних политика и одлука које долазе из Брисела. Управо зато улажемо у модернизацију и унапређење целог енергетског система и енергетске инфраструктуре. Србија данас има довољно енергената, стабилан систем и планове који гарантују сигурну зиму", закључио је премијер Мацут.