ГРЕШКОМ ПУШТЕН ИЗ ЗАТВОРА?! Лондонска полиција ухапсила сексуалног преступника након тродневне потере

26.10.2025. 11:40 11:42
Дневник
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

Лондонска полиција данас је након потере пронашла и ухапсила етиопског држављанина и сексуалног преступника Хадуша Кебатуа, који је грешком пуштен из затвора Челмсфорд у петак, преносе британски медији.

Како је саопштила Метрополитенска полиција, Хадуш Кебату је ухапшен јутрос око 8.30 часова у лондонском парку Финсбери, пренео је Скај њуз.

“Ово је била ефикасна и брза истрага коју су предводили специјални агенти Метрополитен полиције, уз подршку полиције Есекса и британске саобраћајне полиције”, изјавио је командант Џејмс Конвеј.

Кебату је у септембру осуђен на 12 месеци затвора због сексуалног напада на 14-годишњу девојчицу и једну жену у граду Епинг у Есексу, док је боравио у хотелу за тражиоце азила.

Он је у петак ујутру грешком пуштен из затвора, након чега је покренута тродневна потера.

Полиција је саопштила да је Кебату ушао у воз за Лондон на станици у Челмсфорду и да је последњи пут виђен на надзорним камерама нешто пре 20 сати у петак увече, у области Долстон у Хекнију.

Након вести да је преступник грешком пуштен на слободу, суспендован је и са дужности удаљен један затворски службеник.

Министар правде Дејвид Лами изјавио је да је огорчен због овог случаја, док је премијер Кир Стармер казао да је инцидент “тотално неприхватљив”.

 

сексуални преступник хапшење
Танјуг
Дневник
