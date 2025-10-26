ГРЕШКОМ ПУШТЕН ИЗ ЗАТВОРА?! Лондонска полиција ухапсила сексуалног преступника након тродневне потере
Лондонска полиција данас је након потере пронашла и ухапсила етиопског држављанина и сексуалног преступника Хадуша Кебатуа, који је грешком пуштен из затвора Челмсфорд у петак, преносе британски медији.
Како је саопштила Метрополитенска полиција, Хадуш Кебату је ухапшен јутрос око 8.30 часова у лондонском парку Финсбери, пренео је Скај њуз.
“Ово је била ефикасна и брза истрага коју су предводили специјални агенти Метрополитен полиције, уз подршку полиције Есекса и британске саобраћајне полиције”, изјавио је командант Џејмс Конвеј.
Кебату је у септембру осуђен на 12 месеци затвора због сексуалног напада на 14-годишњу девојчицу и једну жену у граду Епинг у Есексу, док је боравио у хотелу за тражиоце азила.
Он је у петак ујутру грешком пуштен из затвора, након чега је покренута тродневна потера.
Полиција је саопштила да је Кебату ушао у воз за Лондон на станици у Челмсфорду и да је последњи пут виђен на надзорним камерама нешто пре 20 сати у петак увече, у области Долстон у Хекнију.
Након вести да је преступник грешком пуштен на слободу, суспендован је и са дужности удаљен један затворски службеник.
Министар правде Дејвид Лами изјавио је да је огорчен због овог случаја, док је премијер Кир Стармер казао да је инцидент “тотално неприхватљив”.