overcast clouds
15°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВУЧИЋ О ЕНЕРГЕТСКОЈ СИТУАЦИЈИ У ЗЕМЉИ "Догодиле су нам се две тешке ствари, следећа недеља страшно нам је важна“ (ВИДЕО)

26.10.2025. 14:08 14:11
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Коментари (0)
d
Фото: Танјуг/Ана Паунковић

Данас сам имао много састанака који се нажалост тичу енергетске ситуације у земљи, рекао је председник Србије Александар Вучић у објави на Инстаграм налогу buducnostsrbijeav.

- После санкција НИС-у, догодиле су нам се две тешке ствари. Једна су санкције Росњефту и Лукоилу, оне на снагу ступају 21. новембра. А друго је хаварија, дал је била сабоража, диверзија или не показаће истрага у Мађарској. Сад имамо проблем и са гасом или га можемо имати и имамо проблем и са нафтом  - недвосмислен, објаснио је Вучић и додао:

- Пошто смо дали наше резерве НИС-у до 10-15. новембра апсолутно смо сигурни око свега. Зато нам је следећа недеља страшно важна јер ћу разговарати и с нашим руским, америчким и европским партнерима...

- Много додатних проблема у енергетици, уједињени изборићемо се свим и победити!, поручио је председник Србије Александар Вучић.

 

 

Александар Вучић
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај