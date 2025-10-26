ВУЧИЋ О ЕНЕРГЕТСКОЈ СИТУАЦИЈИ У ЗЕМЉИ "Догодиле су нам се две тешке ствари, следећа недеља страшно нам је важна“ (ВИДЕО)
Данас сам имао много састанака који се нажалост тичу енергетске ситуације у земљи, рекао је председник Србије Александар Вучић у објави на Инстаграм налогу buducnostsrbijeav.
- После санкција НИС-у, догодиле су нам се две тешке ствари. Једна су санкције Росњефту и Лукоилу, оне на снагу ступају 21. новембра. А друго је хаварија, дал је била сабоража, диверзија или не показаће истрага у Мађарској. Сад имамо проблем и са гасом или га можемо имати и имамо проблем и са нафтом - недвосмислен, објаснио је Вучић и додао:
- Пошто смо дали наше резерве НИС-у до 10-15. новембра апсолутно смо сигурни око свега. Зато нам је следећа недеља страшно важна јер ћу разговарати и с нашим руским, америчким и европским партнерима...
- Много додатних проблема у енергетици, уједињени изборићемо се свим и победити!, поручио је председник Србије Александар Вучић.