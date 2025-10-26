МАРКО ЧУБРИЛО ПРОГНОЗИРА ДА КИШНИ И СВЕЖИ ДАНИ НЕЋЕ ДУГО ТРАЈАТИ Стиже стабилизација и неочекивано топли новембар?
До уторка биће облачно и повремено кишовито.
Према најави професора географије и метеоролога аматера Марка Чубрила, до уторка ће над већим делом региона бити умерено до знатно облачно и релативно свежe, уз повремену кишу. Данас ће, под утицајем секундарног циклона и хладног фронта, бити кишовито, понегде и са обилнијим падавинама. Ветар ће бити слаб до умерен, северозападни.
У току ноћи ка понедељку очекује се престанак падавина на северозападу, тако да ће сутра над већим делом региона бити променљиво облачно и углавном суво, осим на југоистоку где ће ујутру још бити мало кише. Ново, пролазно наоблачење захватиће северозапад у ноћи ка уторку, донети краткотрајну кишу и јаче струјање северозападног ветра. У току уторка данју следи постепено разведравање.
Од среде стабилније и све топлије
Од среде се очекује јачање антициклона који ће донети суво и стабилно време. Ноћи ће бити хладне и понегде магловите, уз могућ слаб мраз, док ће током дана бити умерено облачно и осетно топлије. Максималне дневне температуре кретаће се између +15 и +22 степена Целзијуса, што је значајно изнад вишегодишњег просека.
Око 1. новембра могући су пролазни облаци са југа који би понегде донели кратку кишу или пљусак, али се температура неће битније мењати. Према тренутним прогнозама, релативно топло време потрајаће барем до 10. новембра.
Слаб сигнал за зиму почетком новембра
Марко Чубрило наводи да постоји мала могућност да око 2. новембра скандинавски антициклон донесе први налет хладнијег ваздуха из правца Русије и најави почетак зиме. Међутим, овај сценарио је тренутно мало вероватан, јер већина модела показује да ће првих десетак дана новембра бити знатно топлији од просека.
Марко Чубрило закључује да кишовито и свеже остаје до уторка, затим следи стабилизација и суво и натпросечно топло време.