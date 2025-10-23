СТИЖУ ЗАХЛАЂЕЊЕ, ПЉУСКОВИ И ГРМЉАВИНЕ У два дана два годишња доба, прогнозира Марко Чубрило
Четвртак поподне и у току ноћи ка петку стиже погоршање времена уз кишу, могућу грмљавину и умерено захлађење, најављује професор географије и метеоролог аматер Марко Чубрило.
У прогнози коју је објавио на својој Фејсбук страници наводи се да ће нам петак и субота донети нестабилно време, док се у недељу очекује даље погоршање и захлађење које би потрајало до уторка.
„Сам крај октобра и почетак новембра би највероватније донели хладна и магловита јутра, али пријатне дане, међутим постоји и мала шанса за ново захлађење“, истиче Чубрило.
Како наводи у четвртак се ка нама приближава први од серије хладних фронтова испред којег струји врло топао ваздух. То ће нам током дана донети углавом умерено облачно и топло време, а поподне прво на западу и југозападу, а у току ноћи ка петку и над осталим деловима региона погоршање времена уз кишу, могућу грмљавину и окретање јаког јужног на јак западни и северозападни ветар.
„У петак и суботу ка нама ће у јакој млазној струји пристизати повремени налети кише и грмљавинских пљускова док ће се максимуми кретати од +14 до +18 степени Целзијуса. У недељу ће се над Јадраном развити секундаран циклон који ће нам донети јаче погоршање времена уз кишу које у почетку може бити праћена и грмљавином и даљим захлађењем тако да би и ноћи ка понедељку и у понедељак пер подне на високим планинама Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије (преко 1.100 метара надморске висине) било услова и за снег. Дуваће умерен и појачан северозападни ветар, а дуж Јадрана бура. Још једно пролазно наоблачење уз падавине је могуће у уторак. Од недеље до среде максимуми од +5 до +12 степени Целзијуса“, прогнозира Марко Чубрило.
Када у уторак увече дође до разведравања треба очекивати хладне и понегде магловите ноћи уз појаву слабог мраза, док ће током дана полако отопљавати, барем на то тренутно указује већина модела.
Међутим, неки од прогностичких модела око 02. новембра као одговор на нагли пад ваздушног притиска над западним Атлантиком где ће се спојити неколико центара ниског ваздушног притиска укључујући и остатке тропског циклона „Мелиса“ који је тренутно далеко над Карибима виде грађење Скандинавског антициклона који би ка нама повукао хладан ваздух из Русије. Чубрило наводи да је то је за сада само мала вероватноћа тако да је не треба узети јако озбиљно, али почетком новембра треба пажљивао пратити тренд на моделима.
Наредних дана долази кишовити део јесени уз температуре око или мало испод просека.