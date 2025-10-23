БАТРОВЦИ ПОНОВО У ЗАСТОЈУ Камиони чекају шест сати на излазу из земље
23.10.2025. 17:44 18:10
БЕОГРАД: Најдуже задржавање за теретна возила на граничним прелазима је на Батровцима на излазу из земље, шест сати, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).
Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, теретњаци на излазу из Србије чекају и на прелазима Шид, четири сата, као и Сремска Рача и Бездан, по два сата.
На граничним прелазима Србије за путничка возила нема задржавања.
Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.