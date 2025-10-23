overcast clouds
БАТРОВЦИ ПОНОВО У ЗАСТОЈУ Камиони чекају шест сати на излазу из земље

23.10.2025. 17:44 18:10
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

БЕОГРАД: Најдуже задржавање за теретна возила на граничним прелазима је на Батровцима на излазу из земље, шест сати, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).

Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, теретњаци на излазу из Србије чекају и на прелазима Шид, четири сата, као и Сремска Рача и Бездан, по два сата.

На граничним прелазима Србије за путничка возила нема задржавања.

Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.

гранични прелази границa Батровци
