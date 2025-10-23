СВЕШТЕНИК КОЈИ ЈЕ КОЛИМА УСМРТИО ДЕЧАКА (15) ОСЛОБОЂЕН КРИВИЦЕ! Родитељи у очају: „За смрт нашег сина нико неће одговарати“
Пресуда образлаже да осумњичени возач није могао да уочи дечака који је прелазио улицу након изласка из аутобуса.
Отац дечака истиче незадовољство пресудом, сматрајући да нико неће одговарати за смрт његовог сина.
Апелациони суд у Новом Саду потврдио је првостепену пресуду Основног суда у Лозници којом се свештеник Ј. С. ослобађа кривице због саобраћајне несреће у којој је смртно страдао дечак Ђорђе Радосављевић (15) који се кобног дана враћао из школе.
У образложењу пресуде, у коју је "Блиц" имао увид, наводи се да је до саобраћајне несреће, која се догодила 25. јануара 2022. године, дошло приликом мимоилажења аутомобила и аутобуса, те да осумњичени возач није могао да уочи дечака који је изашао из аутобуса и кренуо да прелази улицу на супротну страну.
Аутобус стао мимо стајалишта
У образложењу се наводи и да је аутобус стао мимо аутобуског стајалишта да изађу ђаци.
Мирослав, отац дечака Ђорђа Радосављевића каже да је за њега оваква пресуда која је стигла након четири године од саобраћајне несреће, само још један нож у срце, јер за смрт његовог сина, како каже, неће нико одговарати.
- Ова пресуда је још један нож у срце, нама родитељима који већ четири године живимо у тузи без нашег сина. Усмртити дете вожњом и не добити ни један дан затвора, то нигде нема. Мени моје дете не може нико да врати, али ме боли то што је овом пресудом кривица пребачена на мог сина - каже неутешни отац.
Различити искази сведока
Мирослав тврди да је имао сведоке, дечакове другарице, које су, како каже, сведочиле да је аутобус отишао пре него што је његов син кренуо да прелази улицу, те да је покошен у кривини приликом неприлагођене вожње.
У образложењу пресуде наводи се да се возач кретао 61,3 км на час у делу пута где је ограничење 80, као и да су два сведока потврдила да је до несреће дошло приликом мимоилажења аутомобила и аутобуса.
Мирослав тврди да исказ његова три сведока, није обухваћен пресудом.
Ђорђе би ове године напунио 20 година
Како каже, он и његова супруга никад се нису опоравили од туге за сином.
- Наш син би ове године напунио 20 година. Уместо да га са поносом гледамо као одраста, ми га обилазимо на гробљу сваки дан. Много нам недостаје. Сваког дана се молим Богу да ми га пошаље у снове, да га чујем или да одем њему, јер ову бол и неправду не могу издржати - каже Мирослав за "Блиц".
Подсетимо, Ђорђе Радосављевић погинуо је 25. јануара 2022. године у Доњој Љубовиђи када га је ударио аутомобил којим је управљао свештеник.
Кобне вечери, Ђорђе се враћао из школе. Изашао је из аутобуса и након кратког разговора са другарицом, кренуо је да пређе улицу и у том тренутку га је ударио аутомобил.
На месту несреће нису постојале камере које су могле да забележе трагичан догађај.