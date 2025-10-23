overcast clouds
Ништа још није готово! ОГЛАСИЛА СЕ БЕЛА КУЋА У ВЕЗИ СА САСТАНКОМ ТРАМПА И ПУТИНА Ево да ли је и под којим условима тај сусрет могућ

23.10.2025. 22:18 22:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

ВАШИНГНТОН: Састанак између америчког председника Доналда Трампа и руског председника Владимира Путина није потпуно искључен, изјавила је данас портпаролка Беле куће Керолајн Ливит.

Мислим да се председник и цела администрација надају да то једног дана поново може да се догоди, али желимо да будемо сигурни да ће из тог састанка произаћи опипљив позитиван резултат, рекла је она на конференцији за новинаре, преноси Ројтерс.
 

Према њеним речима, Трамп није видео довољно акције од стране Русије ка постизању мира, а жели да види акције а не само речи о окончању рата.
 

Ливит је казала да је Трамп све више фрустриран и да је на њему да одлучи да ли ће бити још санкција против Русије.
 

Трамп је јуче рекао да је отказао планирани састанак са Путином због недостатка напретка у дипломатским напорима за окончање рата у Украјини.
 

бела кућа Владимир Путин Доналд Трамп
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
