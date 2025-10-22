НИШТА ОД ОЧЕКИВАНОГ САСТАНКА ТРАМПА И ПУТИНА Ево шта је амерички председник навео као разлог одлагања
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да је "отказао" очекивани састанак са руским председником Владимиром Путином.
Једноставно ми се није чинило исправним. Нисам имао осећај да ћемо стићи тамо где морамо – па сам отказао, али ћемо то урадити у будућности, рекао је Трамп новинарима у Овалном кабинету, преноси Си-Ен-Ен.
На питање да ли мисли да руски председник жели да оконча текући рат са Украјином, Трамп је одговорио потврдно.
Мислим да желе мир, мислим да обе земље желе мир. У овом тренутку је прошло, знате, скоро четири године. Улазите у четврту годину. А да сам ја председник, никада не би ни почело. Али, да, време је, рекао је амерички лидер.
Трамп је признао фрустрацију због спорог темпа преговора са Русијом о окончању рата.
Па, мислим да, што се тиче искрености, једино што могу да кажем јесте да сваки пут када разговарам са Владимиром Путином, имам добре разговоре, а онда они никуда не воде.
Једноставно никуда не воде, додао је.
Прошле недеље, Трамп је рекао да планира да се састане са руским председником у Будимпешти, у Мађарској, након што су њих двојица имали дуг телефонски разговор који је Трамп описао као "веома продуктиван".
Међутим, Си-Ен-Ен је раније ове недеље објавио да су се Трампове наде за брзи састанак са Путином угасиле, а званичник администрације је у уторак рекао да "нема планова" за састанак њих двојице "у блиској будућности".