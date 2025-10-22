overcast clouds
СВИРЕП ЗЛОЧИН

Зарио га двапут у дечаково срце ЛОВАЧКИМ НОЖЕМ УБИО ШКОЛСКОГ ДРУГАРА (15) Британски тинејџер осуђен на доживотну казну!

22.10.2025. 22:54 23:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
убиство
Фото: pexels.com

ЛОНДОН: Британски тинејџер Мохамед Умар Кан (15) осуђен је данас на доживотну казну затвора са минималним роком од 16 година због убиства свог вршњака, 15-годишњег Харвија Вилгуса.

Инцидент се догодио у фебруару ове године, када је Кан испред школске кафетерије у Шефилду убио Харвија користећи ловачки нож дугачак 13 центиметара, преноси Скај њуз.
 

Кан је нож унео у школу, а у тренутку напада зарио га је два пута у Харвијево срце.
 

Судија је током изрицања пресуде нагласила да су Канове радње биле резултат његовог "дугогодишњег интересовања за оружје". 
 

Такође је истакнуто да је овај злочин имао разорне последице по породицу убијеног дечака, чији су животи "уништени Кановим поступцима". 
 

Кан је претходно признао кривицу за убиство, док је одбрана тврдила да је био жртва дуготрајног злостављања и да је напад био резултат губитка контроле.
 

Породица Харвија Вилгуса изразила је огромну тугу због губитка и истакла да је њихов живот "уништен". Његова мајка, Каролајн, позвала је на постављање металних детектора у свим средњим школама и колеџима како би се смањила употреба оружја међу младима и спречила слична убиства.
 

Вести Свет
