overcast clouds
14°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) Срча свуда по коловозу СУДАР ДВА АУТОМОБИЛА И КАМИОНА Језива саобраћајка код Крушевца! Кола потпуно згужвана УВИЂАЈ У ТОКУ

22.10.2025. 23:41 23:43
Пише:
Дневник
Извор:
192, Дневник
Коментари (0)
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

Тешка саобраћајна несрећа догодила се вечерас на Бруском путу код Крушевца.


Како јавља 192,у удесу је учествовала два аутомобила и камион.

Како се види на фотографијама,аутомобили су у потпуности смрскани, срча и делови расути су свуда по коловозу.

Полиција је изашла на место несреће и увиђај је у току.

За сада није познато како је дошло до удеса, ни да ли има повређених.

 

судар судар возилима саобраћајна незгода саобраћајна несрећа
Извор:
192, Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДИРЕКТАН СУДАР НА КАМЕЊАРУ Не зна се да ли има повређених (ВИДЕО)
Судар

ДИРЕКТАН СУДАР НА КАМЕЊАРУ Не зна се да ли има повређених (ВИДЕО)

22.10.2025. 16:46 16:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај