(ФОТО) Срча свуда по коловозу СУДАР ДВА АУТОМОБИЛА И КАМИОНА Језива саобраћајка код Крушевца! Кола потпуно згужвана УВИЂАЈ У ТОКУ
22.10.2025. 23:41 23:43
Тешка саобраћајна несрећа догодила се вечерас на Бруском путу код Крушевца.
Како јавља 192,у удесу је учествовала два аутомобила и камион.
Како се види на фотографијама,аутомобили су у потпуности смрскани, срча и делови расути су свуда по коловозу.
Полиција је изашла на место несреће и увиђај је у току.
За сада није познато како је дошло до удеса, ни да ли има повређених.