ЕУ ОДОБРИЛА 19. ПАКЕТ САНКЦИЈА На удару руски гас и "флота у сенци" СЛОВАЧКА ПОСЛЕДЊА ДАЛА ЗЕЛЕНО СВЕТЛО НА ОДЛУКУ
Земље ЕУ одобриле су 19. пакет санкција Русији због рата против Украјине, а нове мере укључују забрану увоза руског течног природног гаса, саопштило је данас данско председавање ЕУ.
"Веома нам је драго да објавимо да нас је преостала држава чланица управо обавестила да сада може да повуче своје примедбе у вези са 19. пакетом санкција", наводи се у саопштењу, преноси Ројтерс.
Словачка је била последња земља која се противила увођењу новог пакета санкција Русији након што су се земље ЕУ прошле недеље сложиле око коначног текста.
Словачки премијер Роберт Фицо је желео уверавања Европске комисије о високим ценама енергије и усклађивању климатских циљева са потребама произвођача аутомобила и тешке индустрије.
Он је рекао да су захтеви земље испуњени новим клаузулама додатим у завршно саопштење за самит лидера ЕУ који ће бити одржан сутра.
"Сходно томе, покренут је писани поступак за одобрење Савета. Уколико се не доставе примедбе, пакет ће бити усвојен сутра до 8 часова ујутру", додаје се у саопштењу..
Забрана течног природног гаса (ЛНГ) ступиће на снагу у две фазе: краткорочни уговори ће престати да важе након шест месеци, а дугорочни уговори од 1. јануара 2027. године.
Потпуна забрана долази годину дана раније од плана Комисије за окончање зависности блока од руских фосилних горива.
Нови пакет такође додаје нова ограничења путовања за руске дипломате и наводи још 117 пловила из московске тзв. "флоте у сенци", углавном танкера, чиме се укупан број повећава на 558.