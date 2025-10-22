„То је лажна вест!“
ТРАМП ДЕМАНТОВАО ПИСАЊЕ МЕДИЈА: Америка нема никакве везе с тим РАКЕТАМА, одакле год да долазе, НИТИ С ОНИМ ШТО УКРАЈИНА РАДИ С ЊИМА
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп демантовао је вечерас писање Волстрит џурнала да су Сједињене Америчке Државе одобриле Украјини употребу ракета дугог домета дубоко у територију Русије.
Прича Волстрит џурнала о томе како су САД одобриле да се Украјини дозволи употреба ракета дугог домета дубоко у Русији је лажна вест! САД немају никакве везе са тим ракетама, одакле год да долазе, нити са оним што Украјина ради са њима, написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.
Амерички лист је раније пренео, позивајући се на изворе, да су Сједињене Америчке Државе укинуле кључно ограничење на употребу одређених ракета дугог домета које су Украјини обезбедили западни савезници, омогућавајући Кијеву да интензивира нападе на мете у Русији и повећа притисак на Кремљ.
Одлука, која није јавно објављена, уследила је након преноса овлашћења за координацију таквих удара са америчког министра одбране Пита Хегсета на врховног команданта Америчке европске команде, Алексуса Гринкевича, који такође предводи Савезничке снаге НАТО у Европи.