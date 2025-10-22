overcast clouds
15°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Америка преломила! УКРАЈИНА ДОБИЛА ДОЗВОЛУ ДА ГАЂА РУСИЈУ РАКЕТАМА ДУГОГ ДОМЕТА

22.10.2025. 21:42 21:49
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
рат
Фото: Youtube Printscreen/Sky News

Администрација председника Доналда Трампа укинула је кључну забрану за коришћење неких дугометних ракета које су Украјини обезбедили западни савезници, што Кијеву омогућава да појача нападе на циљеве унутар Русије и повећа притисак на Кремљ, саопштили су у среду званичници САД.

Како јавља Вол стрит журнал, одлука САД , која није јавно објављена, уследила је након преноса овлашћења за координацију таквих удара с америчког министра рата Пита Хегсета на врховног команданта Америчке европске команде, генерала Алексуса Гринкевича, који такође предводи заједничке снаге НАТО у Европи.

Украјина је у уторак употребила британску крстарећу ракету Storm Shadow да погоди руски погон у Брјанску који је производио експлозив и ракетно гориво, саопштио је Генералштаб Оружаних снага Украјине на друштвеним мрежама. 
 

Напад је оцењен као "успешан погодак" који је пробио руску противваздушну одбрану, пише Телеграф.


Подсећамо, Трамп је недавно одбио захтев Украјине да испоручи крстареће пројектиле Томахавк, али се његова одлука ипак не сматра коначном, односно могуће је да ће је у зависности од развоја догађаја на терену и променити у користи Кијева, како би извршио додатни притисак на руског лидера Владимира Путина да пристане на примирје.

 

рат русија украјина ракете дугог домета америчка администрација
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАТО ПОЈАЧАВА ПРИСУСТВО У ЕВРОПИ: „Русија наставља да тестира, али неће далеко стићи“

НАТО ПОЈАЧАВА ПРИСУСТВО У ЕВРОПИ: „Русија наставља да тестира, али неће далеко стићи“

22.10.2025. 14:12 14:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај