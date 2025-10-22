Америка преломила! УКРАЈИНА ДОБИЛА ДОЗВОЛУ ДА ГАЂА РУСИЈУ РАКЕТАМА ДУГОГ ДОМЕТА
Администрација председника Доналда Трампа укинула је кључну забрану за коришћење неких дугометних ракета које су Украјини обезбедили западни савезници, што Кијеву омогућава да појача нападе на циљеве унутар Русије и повећа притисак на Кремљ, саопштили су у среду званичници САД.
Како јавља Вол стрит журнал, одлука САД , која није јавно објављена, уследила је након преноса овлашћења за координацију таквих удара с америчког министра рата Пита Хегсета на врховног команданта Америчке европске команде, генерала Алексуса Гринкевича, који такође предводи заједничке снаге НАТО у Европи.
Украјина је у уторак употребила британску крстарећу ракету Storm Shadow да погоди руски погон у Брјанску који је производио експлозив и ракетно гориво, саопштио је Генералштаб Оружаних снага Украјине на друштвеним мрежама.
Напад је оцењен као "успешан погодак" који је пробио руску противваздушну одбрану, пише Телеграф.
Подсећамо, Трамп је недавно одбио захтев Украјине да испоручи крстареће пројектиле Томахавк, али се његова одлука ипак не сматра коначном, односно могуће је да ће је у зависности од развоја догађаја на терену и променити у користи Кијева, како би извршио додатни притисак на руског лидера Владимира Путина да пристане на примирје.