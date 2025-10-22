overcast clouds
НАТО ПОЈАЧАВА ПРИСУСТВО У ЕВРОПИ: „Русија наставља да тестира, али неће далеко стићи“

22.10.2025. 14:12 14:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Pixabay.com

ХАГ: НАТО је данас саопштио да су недавни одговори алијансе на руске повреде ваздушног простора послали јасну поруку Москви, али су истовремено нагласили да очекује да Русија и даље тестира границе савеза.

Генерал Алексус Гринкевич, врховни командант НАТО-а у Европи, рекао је да је руска војска, 19. септембра, нарушила ваздушни простор Естоније, док је пољски ваздушни простор повређен 9. септембра када су руски дронови прелетели територију.

У оба случаја, НАТО је одговорио подизањем борбених авиона, истиче он, преноси Ројтерс.

Гринкевич је рекао да постоји индикација да Русија "покушава да буде опрезнија", али да ће и даље да користи хибридне методе како би се суочила са алијансом.

У вези с инцидентима у Естонији и Пољској, Русија је негирала било какво кршење ваздушног простора, тврдећи да су летови били изнад неутралних вода и да дронови нису циљали Пољску.

Према НАТО-у, Русија је вероватно одговорна за серију упада дронова у последњим недељама, укључујући нападе на аеродроме у Данској и Норвешкој, као и ометање војних вежби у Пољској и Холандији.

Од почетка септембра, регистровано је више од 38 инцидената са дроновима у Скандинавији, Белгији и балтичким земљама.

Гринкевич је најавио да ће САД наставити да снабдевају Украјину системима "патриот", како би Украјина имала капацитете за одбрану од руских напада дроновима и ракетама.

Такође, НАТО планира додатну подршку Украјини у борби против дронова, са циљем повећања производње система за заштиту од тих претњи.

