overcast clouds
21°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДИРЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ О ХАПШЕЊИМА У САРАДЊИ СА ЕУРОПОЛОМ У Србији ухапшено 26 лица, у иностранству троје ОСУМЊИЧЕНИ ЗА НАЈТЕЖА КРИВИЧНА ДЕЛА

22.10.2025. 14:43 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

БЕОГРАД: Директор полиције Србије Драган Васиљевић изјавио је данас да су по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, а у сарадњи са организацијама Еуроџаст и Европол и више полицијских организација ван наше земље, припадници МУП-а спровели планску акцију лишења слободе више лица због основане сумње да су припадници организованих криминалних група.

Васиљевић је, у обраћању у Палати Србија са председником Александром Вучићем, рекао да су две акције спроведене на територији Србије и да је том приликом 10 лица лишено слободе у Београду и у Шапцу, а три лица су лишена слободе ван територије Србије. 

"Поред ове активности, спроведена је самостална акција на нивоу Србије, овде у Београду, од стране управе Криминалистичке полиције и Полицијске управе за град Београд, а у координацији са надлежним тужилаштвом, и том приликом 13 лица је лишено слободе, три лица су тренутно у фази лишења слободе. То је укупно 26 лица и три лица ван територије Србије", прецизирао је директор полиције.

Васиљевић је навео да је реч о озбиљнијим криминалним групама које се сумњиче за најтежа кривична дела, односно за кривична дела тешког убиства, више убистава, кријумчарење веће количине наркотика, као и недозвољено држање и ношење ватреног оружја, али и више дела изазивања опште опасности. 

"Сматрамо да је ова акција веома значајна за Србију и за сузбијање организованог криминала на нашој територији и да тиме још једанпут показујемо да ћемо се на најозбиљнији начин супротставити свим видовима криминала, а посебно најтежим облицима криминала", рекао је Васиљевић.

Председник Србије Александар Вучић рекао је да се ради о припадницима озлоглашених црногорских кланова, опасним убицама и нарко дилерима.

"Полиција је данас имала велику акцију делимично у сарадњи са Европолом и Еуроџастом и велики број криминалаца, наркодилера је ухапшен и то делимично самостално. Укупно  23 лица, плус три и плус три, што је 29 лица што ухапшено, што ће бити ухапшено. Највећи део њих је ухапшен у земљи, а један део у иностранству", рекао је Вучић.

Према његовим речима, ово је вероватно, највећа акција у последњих годину дана против организованог криминала и наркодилера.

хапшења криминална група
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај