ДИРЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ О ХАПШЕЊИМА У САРАДЊИ СА ЕУРОПОЛОМ У Србији ухапшено 26 лица, у иностранству троје ОСУМЊИЧЕНИ ЗА НАЈТЕЖА КРИВИЧНА ДЕЛА
БЕОГРАД: Директор полиције Србије Драган Васиљевић изјавио је данас да су по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, а у сарадњи са организацијама Еуроџаст и Европол и више полицијских организација ван наше земље, припадници МУП-а спровели планску акцију лишења слободе више лица због основане сумње да су припадници организованих криминалних група.
Васиљевић је, у обраћању у Палати Србија са председником Александром Вучићем, рекао да су две акције спроведене на територији Србије и да је том приликом 10 лица лишено слободе у Београду и у Шапцу, а три лица су лишена слободе ван територије Србије.
"Поред ове активности, спроведена је самостална акција на нивоу Србије, овде у Београду, од стране управе Криминалистичке полиције и Полицијске управе за град Београд, а у координацији са надлежним тужилаштвом, и том приликом 13 лица је лишено слободе, три лица су тренутно у фази лишења слободе. То је укупно 26 лица и три лица ван територије Србије", прецизирао је директор полиције.
Васиљевић је навео да је реч о озбиљнијим криминалним групама које се сумњиче за најтежа кривична дела, односно за кривична дела тешког убиства, више убистава, кријумчарење веће количине наркотика, као и недозвољено држање и ношење ватреног оружја, али и више дела изазивања опште опасности.
"Сматрамо да је ова акција веома значајна за Србију и за сузбијање организованог криминала на нашој територији и да тиме још једанпут показујемо да ћемо се на најозбиљнији начин супротставити свим видовима криминала, а посебно најтежим облицима криминала", рекао је Васиљевић.
Председник Србије Александар Вучић рекао је да се ради о припадницима озлоглашених црногорских кланова, опасним убицама и нарко дилерима.
"Полиција је данас имала велику акцију делимично у сарадњи са Европолом и Еуроџастом и велики број криминалаца, наркодилера је ухапшен и то делимично самостално. Укупно 23 лица, плус три и плус три, што је 29 лица што ухапшено, што ће бити ухапшено. Највећи део њих је ухапшен у земљи, а један део у иностранству", рекао је Вучић.
Према његовим речима, ово је вероватно, највећа акција у последњих годину дана против организованог криминала и наркодилера.