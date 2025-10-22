overcast clouds
ЗЕЛЕНСКИ ТРАЖИ ЈАЧУ ПОДРШКУ Норвешка обећала и оружје и енергенте

22.10.2025. 14:19 14:27
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Зеленски у Ослу
Фото: Tanjug/Javad Parsa/NTB Scanpix via AP

ОСЛО: Председник Украјине Володимир Зеленски допутовао је у Осло, потврдио је портпарол председништва Сергеј Никифоров, а током посете Ослу очекује се да ће Зеленски разговарати са норвешким званичницима о додатној војној и енергетској помоћи Украјини, пренео је Укринформ.

Норвешка је недавно најавила издвајање 600 милиона долара за беспилотне летелице, системе електронског ратовања и експлозивна средства у оквиру подршке Kијеву.

Премијер Норвешке Јонас Гар Стере претходно је рекао да је та земља спремна да финансира набавку америчких система ПВО "патриот" за Украјину.

Такође, Норвешка активно учествује у међународном програму ПУРЛ, кроз који се омогућава куповина америчког оружја за Украјину.

Уз војну подршку, Осло је најавио и додатну помоћ у енергетској сфери - донацију од 149,4 милиона долара за набавку природног гаса ради обезбеђивања грејања и електричне енергије током зиме.

Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
