РОДИТЕЉИ, ПАЖЊА! Ова играчка за бебе продаје се на Шејну, а представља ризик за живот најмлађих!
22.10.2025. 16:08 16:23
RAPEX систем за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности играчке за децу те о повлачењу исте из продаје.
Како се наводи у саопштењу, у питању је вртешка за креветац са плишаним играчкама и дрвеним рамом. Производ садржи мале делове који се лако могу одвојити те их дете лако може ставити у уста и угушити се.
Поред тога, уз производ су наведена "недовољна и контрадикторна упозорења" о безбедности и начину постављања.
Производ се продаје на интернету, посебно преко платформе "Shein", са идентификационим бројем сл25011484120052748.
Подаци о производу
Производ: Играчка за бебе
Тип ризика: Гушење
Земља порекла: Непозната
Бар-код: 2503270244383
(Телеграф Бизнис)