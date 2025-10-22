broken clouds
РОДИТЕЉИ, ПАЖЊА! Ова играчка за бебе продаје се на Шејну, а представља ризик за живот најмлађих!

22.10.2025. 16:08
Фото: printscreen /ec.europa.eu

RAPEX систем за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности играчке за децу те о повлачењу исте из продаје.

Како се наводи у саопштењу, у питању је вртешка за креветац са плишаним играчкама и дрвеним рамом. Производ садржи мале делове који се лако могу одвојити те их дете лако може ставити у уста и угушити се.

да
Фото: printscreen / ec.europa.eu

Поред тога, уз производ су наведена "недовољна и контрадикторна упозорења" о безбедности и начину постављања.

Производ се продаје на интернету, посебно преко платформе "Shein", са идентификационим бројем сл25011484120052748.

Подаци о производу

Производ: Играчка за бебе

Тип ризика: Гушење

Земља порекла: Непозната

Бар-код: 2503270244383

(Телеграф Бизнис)

