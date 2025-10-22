ОВАЈ ЗВЕРСКИ ЧИН ЈЕ ПОСЛЕДИЦА АТМОСФЕРЕ ЛИНЧА КОЈУ ФАБРИКУЈУ БЛОКАДЕРИ Месаровић оштро осудила терористички напад испред Скупштине Србије СТОП НАСИЉУ И НАСИЛНИЦИМА
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић најоштрије је осудила терористички напад испред Дома Народне Скупштине Републике Србије и покушај убиства Милана Богдановића.
- Овај зверски чин Владана Анђелковића, који је сам полицији признао да је задојен мржњом, је логична последица атмосфере линча коју већ скоро годину дана фабрикују блокадери и њихови финансијери, антиcрпски-тајкунски медији и део опозиције која све време признаје да жели крвавом пречицом да дође на власт - написала је министарка на Инстаграму.
Блокадама школа, факултета и живота грађана, покушајима да се изазове обијена револуција, да брат удари на брата, и уништавањем наше привреде, каже Месаровић, блокадери су покушали државу да баце на колена.
-Нападали су и палили просторије СНС широм Србије, долазили на кућне прагове мојих страначких сабораца и колега, спроводили невиђени јавни линч према породицама својих политичких неистомишљеника, њиховој малолетној деци. Све то су доследно пратили њихови медији, ширећи болесну мржњу према свима који мисле другачије од блокадера, цртајући им мету на челу, не мислећи на последице такве пропаганде. И плашили смо се, и упозоравали смо да је питање дана када ће неко да повуче обарач. И нажалост, то се данас десило. Покушај угрожавања мира и стабилности државе десио се данас испред највишег представничког тела народа. Али неће им успети јер је најјача тачка отпора насиљу и одбране наше државе и народа наш председник Александар Вучић. Он је највише нападaн од стране оних који желе зло Србији, највише је дехуманизована његова породица, креиране су лажне афере и ширене су бруталне лажи… све су чинили не би ли успели да га поколењају и ослабе у борби за Србију. Сигурна сам да у томе никада неће успети. Народ не дозвољава - навела је Месаровић.
Месаровић је подсетила да је народ јасно и гласно рекао да хоће нормалан живот.
-Народ хоће живот без блокада и насиља, хоће да живи у стабилној и просперитетној Србији, да има извесну будућност захваљујући мудрој политици председника Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем. Желим брз и успешан опоравак Милану Богдановићу. Стоп насиљу и насилницима! Победиће Србија - поручила је Месаровић.