НЕМЦИ СЕ ОКРЕЋУ ОД ТРАМПА 65 одсто има лошије мишљење о САД него раније
БЕРЛИН: Скоро две трећине немачких грађана - 65 одсто навело је да се њихов став према Сједињеним Америчким Државама погоршао откако је Доналд Трамп по други пут преузео дужност америчког председника, показало је ново истраживање института Форса за часопис "Интернатионале Политик".
Само осам одсто испитаних наводи да се њихов поглед на САД побољшао, док 25 одсто тврди да није било промене, пише "Шпигел".
Највећи пад симпатија забележен је међу женама - 74 одсто и у старосним групама од 18 до 29 као и међу старијима од 60 година, где негативан став дели више од 70 одсто испитаних.
Политичке разлике такође су изражене - 91 одсто присталица Зелених и Левице има лошије мишљење о САД, као и 76 одсто гласача ЦДУ/ЦСУ и 80 одсто присталица СПД-а.
Насупрот томе, гласачи десничарске Алтернативе за Немачку (АфД) показују знатно блажи пад поверења - само 22 одсто њих има негативнији став, док 27 одсто наводи да се њихов поглед на САД побољшао.