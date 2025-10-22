ПАО „ВРАЧАРСКИ КЛАН“ Ухапшено 13 осумњичених у међународној акцији полиције
БЕОГРАД: Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за борбу против организованог криминала, у координисаној акцији са Европолом и полицијским службама Краљевине Шпаније, као и другим партнерским службама, а по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, ухапсили су 10 припадника две организоване криминалне групе, на територији Београда и Шапца.
Како је саопштио МУП, захваљујући изузетној међународној полицијској сарадњи, истовремено су ухапшене још три особе ван територије Републике Србије.
Ухапшени су: Б. С. (1992), У. Н. (1985), С. М. (1994), Н. О. (1991), М. А. (1984), М. Ћ. (1986), М. Т. (1994), , С. М. (1994), Д. Г. (1988), Ђ. Т. (1991), док су у иностранству ухапшени М. Ђ. (1987), А. О. (1998) и В. М. (1991). Припадници једне организоване криминалне групе сумњиче се да су извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела, кривично дело тешко убиство В. П. из 2018. године, три кривична дела тешко убиство у покушају Н. А. из 2020. године и три кривична дела изазивање опште опасности бацањем експлозивних направа на угоститељске објекте и аутоперионицу 2020. године.
Припадници друге организоване криминалне групе сумњиче се да су извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела и тешко убиство В. К. из 2020. године.
За наведена кривична дела поднета је кривична пријава, којом је обухваћено укупно 28 лица, припадника „Врачарског клана“. Поред наведених ухапшених лица, један део извршилаца се већ налази у притвору за раније процесуирана кривична дела, а мањи број извршилаца налази се у бекству и за њима се интензивно трага.
Ове две организоване криминалне групе деловале су као огранак организоване криминалне групе „Врачарци“ на територији Републике Србије, као и широм Европе, где су вршили најтежа кривична дела.
Полицијски службеници СБПОК-а претресом на 22 локације запленили су већу количину новца у страним валутама, више скупоцених сатова, више моторних возила високе класе и више десетина криптованих телефона, као и фалсификоване личне исправе земаља Европске уније.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Јавном тужилаштву за организовани криминал.
Полицијски службеници СБПОК-а настављају континуирану борбу против свих видова организованог криминала у сарадњи са свим релевантним партнерским службама, како у Републици Србији, тако и у иностранству.