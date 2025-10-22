"НИСТЕ УСПЕЛИ ДА СРУШИТЕ ДРЖАВУ И КРВАВИМ ПУТЕМ ДОЂЕТЕ НА ВЛАСТ, ПА СТЕ МНОГО НЕРВОЗНИ" Адријана Месаровић оштро одговорила Драгану Ђиласу
Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић оштро је одговорила на изјаве председника Странке слободе и правде Драга Ђиласа.
Њену реакцију преносимо у целости.
"Ђиласе, ти си обичан лажов и лопов! И то одавно нема потребе да се доказује. Одакле теби уопште морално право, кад морала немаш, да некога нападаш и прозиваш за наводно ширење хаоса и спиновање? Све о чему говориш је твоја лична аутопројекција! По најгорим Гебелсовим методама спроводиш најпрљавију и најбесчаснију кампању против Александра Вучића, дехуманизујући његову породицу и децу. Па ти си тај који лаже, вређа, прети, и сваки пут кад си ухваћен у лажи, покушаваш да глумиш жртву.
Украо си најмање 619 милиона евра док си био на разним државним функцијама, украо си будућност многим генерацијама спроводећи пљачкашку приватизацију, затварајући фабрике и продајући државне ресурсе, попут НИС-а. Изгледа да си оболео од „политичке амнезије” па не спомињеш оно чему си лично кумовао приликом „предаје“ нашег Косова и Метохије у руке шиптарских сепаратиста, или приликом продаје НИС-а по много нижој цени од процењене. У оба случаја твој Борко је играо главну улогу, попут најгоре државне штеточине. Мариника тада није била „твоја“ јер је прелетала из странке у странку, дружила се са осуђеним наркодилерима и пустошила буџет АП Војводине. И сад сте све државне штеточине у истом јату.
Није вам успео покушај изазивања обојене револуције. Нисте успели да срушите државу и крвавим путем дођете на власт, па сте много нервозни. Нико те не дира јер си небитан! Али не дамо на нашу Србију, а ти преко најјаче бране државног и народног јединства не можеш да пређеш јер се та брана зове Александар Вучић! Знам да те истина боли, а ми смо на твоје лажи одавно огуглали. Победиће Србија свако зло!", закључује се у реакцији Адријане Месаровић.