broken clouds
15°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"НИСТЕ УСПЕЛИ ДА СРУШИТЕ ДРЖАВУ И КРВАВИМ ПУТЕМ ДОЂЕТЕ НА ВЛАСТ, ПА СТЕ МНОГО НЕРВОЗНИ" Адријана Месаровић оштро одговорила Драгану Ђиласу

22.10.2025. 18:43 18:53
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik
Коментари (0)
Adrijana Mesarovic
Фото: Screenshot IG mesarovicadrijana

Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић оштро је одговорила на изјаве председника Странке слободе и правде Драга Ђиласа.

Њену реакцију преносимо у целости.

"Ђиласе, ти си обичан лажов и лопов! И то одавно нема потребе да се доказује. Одакле теби уопште морално право, кад морала немаш, да некога нападаш и прозиваш за наводно ширење хаоса и спиновање? Све о чему говориш је твоја лична аутопројекција! По најгорим Гебелсовим методама спроводиш најпрљавију и најбесчаснију кампању против Александра Вучића, дехуманизујући његову породицу и децу. Па ти си тај који лаже, вређа, прети, и сваки пут кад си ухваћен у лажи, покушаваш да глумиш жртву. 

Украо си најмање 619 милиона евра док си био на разним државним функцијама, украо си будућност многим генерацијама спроводећи пљачкашку приватизацију, затварајући фабрике и продајући државне ресурсе, попут НИС-а. Изгледа да си оболео од политичке амнезије” па не спомињеш оно чему си лично кумовао приликом предаје нашег Косова и Метохије у руке шиптарских сепаратиста, или приликом продаје НИС-а по много нижој цени од процењене. У оба случаја твој Борко је играо главну улогу, попут најгоре државне штеточине. Мариника тада није била твоја јер је прелетала из странке у странку, дружила се са осуђеним наркодилерима и пустошила буџет АП Војводине. И сад сте све државне штеточине у истом јату. 

Није вам успео покушај изазивања обојене револуције. Нисте успели да срушите државу и крвавим путем дођете на власт, па сте много нервозни. Нико те не дира јер си небитан! Али не дамо на нашу Србију, а ти преко најјаче бране државног и народног јединства не можеш да пређеш јер се та брана зове Александар Вучић! Знам да те истина боли, а ми смо на твоје лажи одавно огуглали. Победиће Србија свако зло!", закључује се у реакцији Адријане Месаровић.

адријана месаровић драган ђилас реаговање
Извор:
Dnevnik
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВАЈ ЗВЕРСКИ ЧИН ЈЕ ПОСЛЕДИЦА АТМОСФЕРЕ ЛИНЧА КОЈУ ФАБРИКУЈУ БЛОКАДЕРИ Месаровић оштро осудила терористички напад испред Скупштине Србије СТОП НАСИЉУ И НАСИЛНИЦИМА
адр

ОВАЈ ЗВЕРСКИ ЧИН ЈЕ ПОСЛЕДИЦА АТМОСФЕРЕ ЛИНЧА КОЈУ ФАБРИКУЈУ БЛОКАДЕРИ Месаровић оштро осудила терористички напад испред Скупштине Србије СТОП НАСИЉУ И НАСИЛНИЦИМА

22.10.2025. 15:45 15:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај