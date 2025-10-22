overcast clouds
ПЕНЗИОНЕРА ПОЗИВ КОШТАО 20.000 ЕВРА Поверовао у "повраћај новца" и остао без целе уштеђевине

22.10.2025. 20:35
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Коментари (0)
превара
Фото: freepik ilustarcija

Интернет преваре су све учесталије, а једна од најпогођенијих група грађана су управо пензионери.

Представљајући се као службеник „компјутерске канцеларије за повраћај изгубљених новчаних средстава путем превара“, непознати преварант оштетио је 68-годишњег мушкарца за више од 20.000 евра, саопштила је полиција, упозоравајући грађане на ризике који вребају у виртуелном свету.

Према извештају Полицијске управе Крапинско-загорске, мушкарца је средином августа позвао непознати човек који се представио као службеник поменуте „канцеларије“. Објаснио му је да има право на повраћај новца и упутио га како да поступи.

Током даљих разговора, оштећени је по упутствима са свог мобилног телефона инсталирао више апликација и унео своје личне и банкарске податке. Убрзо затим, са његовог рачуна је у неколико трансакција скинуто више од 20.000 евра.

Полиција упозорава да је важно препознати главне индикаторе превара, као што су слање лажних линкова који имитирају званичне сајтове поштанских и доставних служби, или захтеви за уносом личних и банкарских података.

Како се заштитити?

На преварантске странице често указују граматичке грешке или мешавина више језика — јер су обично направљене помоћу интернет преводилаца.
Још један јасан знак је захтев за уносом броја картице и CVC/CVV кода, као и приступ подацима за интернет банкарство.

Недавно се појавио и нови облик преваре: лажне поруке које стижу путем апликација за комуникацију, а наводно се односе на куповину преко интернет огласа. Поруке често долазе са бројева страних земаља, али и са бројева домаћих мрежа.

Из полиције саветују да се путем сервиса CERTiffy провери да ли је интернет страница легитимна, као и да се грађани информишу на порталу Web херој, где се редовно објављују савети о заштити од сајбер превара.

Ало.рс

