Зову старије и представљају се као угледни лекари
ДНО ДНА Појавила се нова врста преваре, на мети стари и болесни! Лажови у Аустрији користе НЕПОСТОЈЕЋЕ МЕДИЦИНСКЕ ДЕТАЉЕ како би стекли поверење жртава, а потом их ОПЉАЧКАЛИ
У Аустрији је забележен нови талас превара у којем се починиоци представљају као лекари и пласирајући морбидне приче пљачкају старије људе.
Они од старијих особа уз ове бездушне преваре извлаче новац, тако што им пласирају приче о заправо измишљеним хитним медицинским ситуацијама, а циљ им је да извуку уштеђевину жртава.
Један од последњих случајева је пример Регине Ф. (85), која је само захваљујући својој проницљивости успела да избегне да буде опљачкана.
Преваранти обично зову жртве и представљају се као угледни лекари. У случају Регине Ф., мушкарац се представио као доктор Фајфер из Бечке опште болнице
Ваша ћерка има рак у терминалној фази - рекао је он пренераженој жени.
Тада јој је рекао да је неопходно да уплати новац за хитну хемотерапију, тврдећи да њено здравствено осигурање не покрива те трошкове лечења. Иако је Регина у почетку била шокирана један детаљ из разговора је изазвао сумњу код ње.
Наиме преварант је тврдио да њена ћерка лежи на првом спрату блока црвеног одељења, што је била непостојеће одељење у болници и Регина је тада спустила слушалицу, избегавши дрску превару и пљачку.
Старије особе на мети
Рајнхард Нософски, шеф Канцеларије за истраге превара у Федералној канцеларији криминалистичке полиције, објаснио је да су на мети углавном старије особе и да "није битно да ли је то наводни доктор или полицајац. Чим се тражи новац, они који су мета треба да претпоставе да је то превара."
Он саветује да се увек прво контактирају рођаци који су наводно у хитној ситуацији пре него што се предузму било какве финансијске радње. Ако добијете сумњив позив, прекините везу и контактирајте особу за коју преваранти тврде да је у невољи. Такође, важно је пријавити овакве случајеве полицији како би се спречило даље деловање ових криминалних група, пише Блиц.