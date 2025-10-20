light rain
Разоткривена серија пљачки! КРАО НОВАЦ И ЗЛАТО Ухапшен малолетник (17) из Београда! Оперисао по Новом Пазару и Краљеву

20.10.2025. 23:58 00:00
Дневник
Курир
Заједничком акцијом новопазарске, краљевачке и београдске полиције, као и Управе граничне полиције, расветљене су четири тешке крађе и један покушај крађе за које је осумњичен малолетник (17) из Београда.

Он се сумњичи да је у мају ове године у Новом Пазару у две стамбене зграде, користећи картицу, отворио врата два стана и из једног украо злато вредно 9.500 евра, а у другом злато у вредности од 20.000 евра.

Такође, како се сумња, он је развалио врата две куће у Краљеву и из једне украо злато у вредности око хиљаду евра, а из друге 50.000 динара.

Такође је покушао да разбије врата једне куће у Краљеву.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Новом Пазару, против њега је поднесена кривична пријава за тешку крађу и покушај крађе, пише Курир.
 

пљачка ухапшен малолетник крађе
