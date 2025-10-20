light rain
9°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАЛА ПОСЛЕДЊА ТВРЂАВА Комарци први пут у историји пронађени на Исланду

20.10.2025. 22:43 22:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Komarac
Фото: Pixabay

Први пут у историји комарци су пронађени на Исланду, а три примерка врсте “Culiseta annulata“ пронашао је раније овог месеца у својој башти у Кјосу Бјорн Хјалтасон, преносе данас исландски медији.

Хјалтасон је за Исланд монитор рекао да такве инсекте никада раније није видео.

"Одмах сам могао да кажем да је ово нешто што никада раније нисам видео", рекао је Хјалтасон, који је ухватио инсекта, за кога се испоставило да је женка.

Он је од 16. до 18. октобра ухватио још два комарца, једног мужјака и још једну женку, након чега је послао три инсекта на идентификацију ентомологу у Исландском институту за природну историју Матијасу Алфредсону, који је потврдио да су то комарци врсте Culiseta annulata.

У својој објави на Фејсбуку, Хјалтасон је написао да је "последња тврђава пала", јер се Исланд до сада није сматрао једном од земаља у којима су комарци аутохтони.

Он је казао да сумња да су комарци у његову башту стигли из луке Грундартанги, која је удаљена само шест километара, где стижу бродови и контејнери у којима је могуће да су стигли и комарци.

 

комарци Исланд
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај