ПАЛА ПОСЛЕДЊА ТВРЂАВА Комарци први пут у историји пронађени на Исланду
Први пут у историји комарци су пронађени на Исланду, а три примерка врсте “Culiseta annulata“ пронашао је раније овог месеца у својој башти у Кјосу Бјорн Хјалтасон, преносе данас исландски медији.
Хјалтасон је за Исланд монитор рекао да такве инсекте никада раније није видео.
"Одмах сам могао да кажем да је ово нешто што никада раније нисам видео", рекао је Хјалтасон, који је ухватио инсекта, за кога се испоставило да је женка.
Он је од 16. до 18. октобра ухватио још два комарца, једног мужјака и још једну женку, након чега је послао три инсекта на идентификацију ентомологу у Исландском институту за природну историју Матијасу Алфредсону, који је потврдио да су то комарци врсте Culiseta annulata.
У својој објави на Фејсбуку, Хјалтасон је написао да је "последња тврђава пала", јер се Исланд до сада није сматрао једном од земаља у којима су комарци аутохтони.
Он је казао да сумња да су комарци у његову башту стигли из луке Грундартанги, која је удаљена само шест километара, где стижу бродови и контејнери у којима је могуће да су стигли и комарци.