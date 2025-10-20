light rain
Нико од чланова СНС није подлегао притисцима и претњама којима су свакодневно изложени! ЗА ГОДИНУ ДАНА СТРАНКУ НИЈЕ НАПУСТИО НИ ЈЕДАН ФУНКЦИОНЕР

20.10.2025. 22:11 22:15
Пише:
Дневник
Извор:
Војводина уживо/ сд.рс
Коментари (0)
Фото: Дневник (Р. Хаџић)

Функционери СНС су у последњих годину дана изложени великим притисцима, објективно највећим којима су функционери неке владајуће странке били изложени од поновног увођења вишепартијског система у Србији до данас.

Против њих се води свакодневна брутална кампања. Изложени су медијском линчу, претњама лустрацијом, претњама преким судовима и дугогодишњом робијом, претњама убиством, претњама члановима породице, нападима на страначке просторије, нападима на имовину а десетине функционера су били и физички нападнути и животно угрожени, укључујући и председника странке Милоша Вучевића.

У таквој атмосфери, помало невероватно звучи податак да од 1. новембра 2024. године, дана када је у Србији почело насилно рушење легално изабране власти, до данас није забележен ни један једини случај да је неки функционер СНС, од сеоског, преко општинског и градског, до покрајинског и републичког нивоа, напустио странку!

СНС има више од 170 републичких и покрајинских народних посланика, више од 4.000 одборника, више од 500 градоначелника, председника општина, њихових заменика и помоћника, председника локалних парламената, начелника општинских и градских управа, више од хиљаду чланова градских и општинских већа, десетине министара, помоћника и државних секретара, више од 15.000 чланова савета месних заједница, хиљаде чланова разних надзорних и управних одбора – по мојој површној рачуници можда и свих 30.000 јавних функционера.

И ниједан од њих није подлегао притисцима и претњама којима су свакодневно изложени, ни један није прихватио примамљиве понуде опозиције и блокадера да напусти своју и пређе у редове неке друге странке.

Податак и верност са којом највећа странка, која сутра слави 17 година од оснивања, и њен неспорни вођа Александар Вучић могу да се поносе, пише Војводина уживо.
 

Извор:
Војводина уживо/ сд.рс
Пише:
Дневник
Вести Политика
