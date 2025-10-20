ИЗУЗЕТНО САМ ПОНОСАН НА НАШУ СТРАНКУ Вучевић о обележавању 17 година постојања СНС, а ево и да ли ће председник Вучић доћи
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић говорио је за Информер о важним друштвеним и политичким темема.
-Можда није чудно што је Београд кажњен, да је то притисак на Вучића. Рећи ће да је то теорија завере. Морам да кажем нисам прочитао ту одлуку, али сам разумео да се ради о уговорима који су на снази. Али, опет очекујемо да председник све реши. Добро је да је он данас у Мађарској, не бих био у његовој кожи. Очекујемо да он нађе решење. Са свима да прича. А имамо и санкције НИС-у- рекао је Вучевић за Информер.
Он је казао и да не види алтернацију за гас.
-Сви ће причати о томе, али морају да знају да је питање коликои по којој цени можемно да купимо, а морамо и да издржимо све ово око НИС-а. Да изашемо из пакета америчких санкција. Радујем се да се Трамп и Путин састану код Орбана. Ми немамо времена да чекамо њихов договор. Чудно или не да се све дешава у току хладних дана.
Мало која странка би ово издржала
Лидер владајуће странке казао је и да ће обележавање 17 година постојања СНС бити достојанствено.
-Кад сте опозиција имате одређене проблеме, а када победите на изборима видите са чим се суочавате. 17 година није кратак период. Историјски је то трептај ока. Изазовна је ова година посебно. Верујем да нас то чини јачим. Свашта смо издржали- корона, рат у Украјини, велике геополитичке поделе, све ово што се сада прелива на нас и годину дана борбе против обојене ревоклуције. Мало која странка би то издржала. Пре 5. октобра и траје све време, сад је у пуном капацитету, та револуција. Који пут већ најављују Мајдан. Не кажем да треба нешто потценити, али петнаести пут испаљују исту ракета- рекао је Вучевић који је додао ће сутра у Зрењанину бити скромно и свечано.
Вучевић је навео и да ће представити планове за будућност.
-Чекамо и Вучића, видећемо да ли ће доћи. Ми се надамо, али видећемо какве ће му бити државничке обавезе. Сваке године мењамо град за славље. Зрењанинци су одлични јер су озбиљна организација у оквиру СНС-а. Тешко је одржати овај ниво, већ 13 година. Биће избори, сви да се провере и одмере. Причају да је Вучић најгори, а смета им да учествује у кампањи. Па радујте се ако идемо са њим на изборе.
Верујем да ћемо победити
Како даље подсећа, у Неготину и Мионици се очекују избори, као и у једној општини у Банату, Сечањ, а на пролеће ће бити избора од Бајине баште до Књажевца.
-Верујем да ћемо победити. Да ће блокадери опструисати све. Првог новембра биће злоупотреба трагедије, бола, целе нације. Блокадери ће дати себи право да само они могу да жале, суде, кажу ко је крив и обележавају како мисле. Прећутно искључују породице погинулих. Много тога је под велом тајне. Много тога не знамо. Не разумем зашто тужилац не изађе да каже да ли је било форензике, шта је кутија, ако је све чисто изађите и реците грађанима. Нећете угрозити оптужницу, али умирите народ. Бојим се да на многа питања немају одговор. Мени би био циљ да кажем та смо предузели и утврђујемо све.
Анкетна група је као инквизиторска група
Вучевић се дотакао и срамног закључка Анкетне анкете, која је у јавности изјавила да иза пада надстрешнице стоји "криминална група".
-Анкетна група је као инквизиторска група. 700 милиона евра су украли. Лудост је шта причају. Неко би требао да буде од њих озбиљан, а обнањују и збуњују јавност. Од звучног топа, до тога да је 16 годишњак из Ваљева преминуо, па инструментализовање студенткиње. Они и даље настављају. Мора је и других лажи, о Вучевићу, о студентима који су пребијани, да се руши Прокоп, тунел на Фрушкој гори. Надају се да ће нешто лоше да се деси и ето их као добошара несреће- рекао је.
Боље разумем Вучића, због напада на породицу, за све ове године, наставио је лидер СНС.
- Нападе на децу сам доживео, те сам видео да су то бескрупулозни људи. Као неко уз и поред Вучића, на разним узадацима, као део политичког тима, боље сам разумео шта су све проживели чланови породице његове.
Идеалан тренутак да се састану двојица лидера
-Видећемо шта ће поделити са нама председник Вучић са састанка са Орбаном. Идеалан је тренутак да се састану двојица лидера и државника и мислим да ће заједно наћи решење, и Словачка уз њих. Све најбоље је и најтеже- поручио је за Информер.
Саветник председника објаснио је да блокадери желе крах државе, те да мисле да једини жале за погинулима.
-Они иду на туђе куће, суде и породицама и деци, они су повратили суверенитет државе која не функционише. Али на жалост њихову држава функционише. Ми сад увиђамо све саботаже које су нам радили. Систем просвете, декодирање људи који сутра треба да воде државу или да лече људе. Тужилаштво кажњава оне који пружају отпор блокадерима. Замислите ми кад смо ишли у школу да смо рекли да нам се не свиђа наставница и нећемо да идемо. Или на послу- поделио је Вучевић.
Нагласио је и да му нису јасни родитељи који учествују у злоупотреби своје деце.
-Да их учите да постоји однос поштовања, хијерархије. Само блокирај, отимај, то је анархија. Не разумем то. Не кажем да треба отклањати проблеме и поправљати ствари. На сваки начин покушавају опструкцију, подижу температуру до 1. новембра. Фабриковаће тензичне ствари. Они без средњих школа немају масовност. Они се најмање баве трагедијом, не спомињу породице. То политизују и злоупотребљавају.
Бачулов је ишао на мој стан
Лидер СНС нагласио је и да је Миша Бачулов обишао и Сјеницу, Нови Пазар и Сарајево.
- Лепо од њега, он је ваљда узор. Видите човека који свој рад на подршци људима злоупотребљава, значи није нешто у реду. Никада не бих рекао шта смо урадили на пример за Павковића. Честити човек се не хвали о томе. Већ битанга и пробисвет. Он је ишао на мој стан, лагао и измишљао да је ишао неко на његов стан. Бедна кукавица- додао је.
На питање новинарке о блокади Информера, Вучевић је истакао да је блокадерима демократија када желе да угуше медије.
-Нисам разумео сврху. Да ли се сећате када су Вулинове присталице отишле на Н1, да је угрожена слобода медија. А вас већ који пут блокирају, прете, упадају у студио. То је ваљда демократија када кажете да ћете угасити телевизију која вам се не свиђа. Да им дам лек- имате дањински и промените канал, гледајте шта хоћете. Многоструко је мање било их него пролетос. Стварно не знам шта бих рекао за те ритуале са маскама. Е то је будућност Србије. Нагло ће нам бити боље кад они победе. Србија ће ићи у светлу будућност. Политика им је без лица. Видели сте најаву 1. новембра, видели сте ритуале у Новом Саду. То је политика у коју верују. Немам ништа против палестинске заставе. Какве то везе има са трагедијом у Новом Саду. Немогуђе је да пређу ту раздаљину коју су планирали. Ни најбољи маратонци то не би могли. Први дан их је већ колико одустало- рекао је Вучевић.
Урсула није циркузант, разговарала је о чему је требало
-Људи не разумеју како ствари функционишу у међународним односима. Вучић има озбиљан капитал. Урсула се понашала достојанствено, није она циркузант. Она је разговарала о томе о чему је требало. Честитамо им на победи, ако верујете да сте победили ако Урсула није рекла "Драги Александре"- објаснио је и додао да ће Србија живети и после 1. нобвембра-
Поручио је и да неће бити Мајдана у Србији.
-Нисмо ми Украјина, неће гледати тај сценарио. Немојте да вам децу политички злоупотребљавају. Постоје избори, парламент, биралишта. Одлучујте. А не да вам децу злоупотребљавају.Тиха већина је добра синтагма. Хвала свим грађанима Србије који су бар једном били на скуповима против блокада и показали да се биду нада и вид отпора заустављању живота. Иде нам рођендан, слава странке, већи скупови. Политички то подржавамо, нисмо у организацији. Биће вероватно мањи број већих скупова. Људи су се ослободили стега- закључио је.