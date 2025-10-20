Са српског тржишта ХИТНО ПОВУЧЕНА ОВА КОМБИ ВОЗИЛА Огласио се НЕПРО: Опозив због МОГУЋЕГ РИЗИКА од повреда
БЕОГРАД: Путничка возила компаније Мерцедес бенц и то модела "вито" и "виано" опозивају се са тржишта због ризика од повреда, саопштила је данас Национална организација за потрошаче (НЕПРО) на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине.
Према тој објави, повлачење се односи на комби возила произведена у периоду између 3. децембра 2002. и 24. фебруара 2006. године.
Како се наводи на сајту Министарства, на поменутим аутомобилима постоји могућност од неадекватног отварања ваздушног јастука, што може довести до повреда путника у возилу.
Немачки произвођач објавио је 1. септембра опозив под називом NC2DABTKW5 са списком обухваћених возила.
Мрежа овлашћених сервисера је обавештена о опозиву, након чега је писаним путем контактирала са власницима комбија за које је задужена.