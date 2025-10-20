light rain
Са српског тржишта ХИТНО ПОВУЧЕНА ОВА КОМБИ ВОЗИЛА Огласио се НЕПРО: Опозив због МОГУЋЕГ РИЗИКА од повреда

20.10.2025. 20:12 20:16
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
кола
Фото: pexels.com

БЕОГРАД: Путничка возила компаније Мерцедес бенц и то модела "вито" и "виано" опозивају се са тржишта због ризика од повреда, саопштила је данас Национална организација за потрошаче (НЕПРО) на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине.

Према тој објави, повлачење се односи на комби возила произведена у периоду између 3. децембра 2002. и 24. фебруара 2006. године.
 

Како се наводи на сајту Министарства, на поменутим аутомобилима постоји могућност од неадекватног отварања ваздушног јастука, што може довести до повреда путника у возилу.
 

Немачки произвођач објавио је 1. септембра опозив под називом NC2DABTKW5 са списком обухваћених возила.
 

Мрежа овлашћених сервисера је обавештена о опозиву, након чега је писаним путем контактирала са власницима комбија за које је задужена.
 

