(ФОТО) ОВА ЦУЦЛА ЈЕ ХИТНО ПОВУЧЕНА ИЗ ПРОДАЈЕ Опасне по бебе, НА ОВО ТРЕБА ДА ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ
Са српског тржишта хито су повучене цуцле за бебе услед хемијског ризика, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (НЕПРО).
Kако се наводи у саопштењу, тестирањем производа утврђено је да цуцле (лаже) швајцарског бренда Curaprox могу садржати BPА супстанцу, концентрисану у пластичном делу штитника, која је класификована као потенцијално штетна по здравље деце.
Шта је BPА?
BPА је синтетичка хемикалија која се користи у производњи пластике, али има структуру сличну женском хормону естрогену, чије дејство имитира у телима људи и животиња.
- Последице по здравље које изазива BPА су бројне – рак дојке, рак простате, ендометриоза, болести срца, гојазност, дијабетес, поремећаји имуног система, утицај на репродукцију, развој мозга и понашање, укључујући понашање деце - навела је Kлои Топинг, активисткиња организације "Chem Trust".
Подаци о производу
Назив производа: Цуцла (лажа)
Бренд: Curaprox
Модел/серија: 006,007,008,009,010,011
Врста ризика: Хемијски
Земља порекла: Kина