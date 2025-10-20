overcast clouds
(ФОТО) ОВА ЦУЦЛА ЈЕ ХИТНО ПОВУЧЕНА ИЗ ПРОДАЈЕ Опасне по бебе, НА ОВО ТРЕБА ДА ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ

20.10.2025. 17:32 17:50
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
цуцла
Фото: НЕПРО

Са српског тржишта хито су повучене цуцле за бебе услед хемијског ризика, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (НЕПРО).

Kако се наводи у саопштењу, тестирањем производа утврђено је да цуцле (лаже) швајцарског бренда Curaprox могу садржати BPА супстанцу, концентрисану у пластичном делу штитника, која је класификована као потенцијално штетна по здравље деце.

Шта је BPА?

BPА је синтетичка хемикалија која се користи у производњи пластике, али има структуру сличну женском хормону естрогену, чије дејство имитира у телима људи и животиња.

- Последице по здравље које изазива BPА су бројне – рак дојке, рак простате, ендометриоза, болести срца, гојазност, дијабетес, поремећаји имуног система, утицај на репродукцију, развој мозга и понашање, укључујући понашање деце - навела је Kлои Топинг, активисткиња организације "Chem Trust".

Цуцла
Фото: НЕПРО

Подаци о производу

Назив производа: Цуцла (лажа)

Бренд: Curaprox

Модел/серија: 006,007,008,009,010,011

Врста ризика: Хемијски

Земља порекла: Kина

бебе бебе и родитељи повлачење производа повлачење с тржишта
Вести Друштво
