(ФОТО) ЧОБАНИНА И НАДНИЧАРА ЧИСТОГ ОБРАЗА ПРИЈАТЕЉИ НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ Граде кућу Неши који је поштењем и вредноћом заслужио добро дело
КРУШЕВАЦ: Од како зна за себе Ненад Пурић познат и по надимку Грча из села Велики Купци код Крушевца, зна и за немаштину.
Мајка га је напустила, отац је био алкохоличар а њега су како су знали и могли одгајали бака и дека. И израстао је Грча у вредног, поштеног али пре свега доброг човека. Ипак, притуснут бројним животним недаћама више је мислио о другима него о себи. Како би зарадио који динар и помогао баки и деки он је од детњства почео да ради у надници, тешке физичке послове али и да чува овце.
- Отац ми није помогао, мајка отишла. Бака и дека су ми све били. Кад су умрли, остао сам сам, као пас луталица. Никад нисам одбио да радим, нисам бирао посао. Само да имам за живот, да преживим. Само ја знам како је било зарадити све те крваве дневнице, али никад се нисам жалио, започиње причу за РИНУ Неша.
Не бирајући послове лутао је Ненад од града до града, чувао овце и надничио. Оно што би зарадио било је довољно да преживи, али овај добри младић иако није имао много, знао је и то да подели са својим друговима.
Пре десетак година он је из свог села отишао на Пештер у село код Тутина и постао је чобанин код породице Зорнић. Данас, деценију после он није само радник у тој фамили, већ и њен члан.
- Он се јавио на оглас који сам објавио на фејсбуку. Примили смо га и Нешо је оправдао сва наша очекивања и велико поверење. Он је пре свега јако добар и поштен човек, за све ово време постао нам је близак као да нам је род најрођенији. Вредан је и агилан, увек за све на њега можемо да се ослонимо, каже Хајриз Зорнић.
На Пештеру Нешо има свој смештај, плату и није гладан, али како каже често сања своју стару кућу, огњиште на ком је проходао и стасавао. Да је живот непредвидив и да се све окреће говори и чињеница да Нешову доброту нису заборавили његови школски другови и сада су одлучили да покрену иницијативу да му се сагради кућа.
- Неша сви волимо и памтимо га као доброг дечака, само несрећан. Ми смо решили да скупимо новац, купимо циглу и направимо му дом да има где да се врати. Да прослави славу, да запали свећу. Дугујемо му то као људи, кажу његови пријатељи из детињства, који већ раде на чишћењу темеља старе куће. На челу иницијативе је Срђан Гашић, тренутно у Француској, који је покренуо акцију прикупљања помоћи. Ми смо и за изградњу цркве сами скупили новац, скупићемо и за Нешу. Нема човека у селу који не би дао макар динар да и он обнови свој кров над главом, рекао је његов друг из детињства Марко Весић.
Свако ко жели да Грча, тај вечити чобанин под ведрим небом добије своју кућицу, може да помогне. У материјалу, у новцу, радом.. како год. Довољно је да Марка позове на број телефона 063/8056-107. И можда Неша никада није имао много, али сада бар зна да има оно највредније - људе који га нису заборавили.