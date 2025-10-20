„Не видим излаз из ситуације с нафтом и гасом“ БРНАБИЋ: ОВО ЈЕ КАТАСТРОФАЛНА ВЕСТ ЗА НАС, надам се да Вучић има решење
БЕОГРАД: Председница Скупштине Србије Ана Брнабић изјавила је данас, поводом подршке министара енергетике земаља чланица Европске уније предлогу о постепеном укидању увоза руске нафте и гаса, да не види излаз из те ситуације те да очекује повратак председника Србије Александра Вучића из Мађарске и нада се да, како је рекла, он има решење.
Ово је катастрофална вест за нас, заиста катастрофална вест. Не сећам се да смо скоро добили тако озбиљну и лошу вест за Србију. Ми смо градили гасоводе управо да бисмо имали несметан, безбедан доток гаса у Републику Србију", рекла је Брнабић за Тањуг.
Радили смо такође и гасну диверсификацију, додала је Брнабић, како би Србија била енергетски безбедна и како би била енергетски што више одрживија.
Градили смо гасоводе, радили смо све оно што нико пре нас није радио пре него што је практично председник владе Републике Србије постао Александар Вучић. Али ово нас убија. Ово заиста нас убија комбиновано са овим вестима о проблемима са нафтом и са НИС-ом, истакла је Брнабић.
Она је навела да у овом тренутку не види излаз из ове ситуације.
Сада када имате и проблеме са гасом, да имате проблеме са нафтом, то су катастрофалне вести за Србију и ја заиста у овом тренутку не видим излаз из ове ситуације. Очекујем повратак председника Републике Србије Александра Вучића из Мађарске и надам се да ће он имати неко решење и да ће имати неку идеју како Србија може да реши све ове проблеме и како наша економија може да преживи све ове ствари, али свакако је ово нешто што је за нас потпуно убитачно, рекла је Брнабић.
Министри енергетике земаља чланица ЕУ подржали су данас предлог о постепеном укидању увоза руске нафте и гаса до јануара 2028. године, саопштено је из Савета ЕУ.
На састанку у Луксембургу министри су одобрили планове који предвиђају постепено укидање нових уговора за увоз руског гаса од јануара 2026. године, постојећих краткорочних уговора од јуна 2026. године и дугорочних уговора до јануара 2028. године.