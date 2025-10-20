ПРЕДСЕДНИК СЕ ОБРАТИО ИЗ МАЂАРСКЕ...
НЕЋЕ БИТИ ЛАКО Вучић: Људи не треба да паниче, РЕШАВАЋЕМО ПРОБЛЕМЕ СА ГАСОМ
Председник Србије Александар Вучић обраћа се након одржаног састанка са премијером Мађарске Виктором Орбаном у Будимпешти, где борави у радној посети.
- Имао сам озбиљне и важне разговоре са Орбаном. Ситуација се усложњава и по питању наших економија, односно спољног утицаја на њих, разговарали смо и о снабдевању гаса у будућности и деловању компаније МОЛ.
- Констатовали смо да су наши односи на изузетном нивоу и да смо веома лојални пријатељи, преноси Курир.
- Већ 23. иде Виктор у Брисел где се очекују нове одлуке. Данас је енергетски савет донео одлуке које нису сјајне. Сад кажу људи "добро имамо још годину и неколико месеци", па шта да урадимо за то време? Све морате да изградите, да правите реверсибле фазу према Мађарској, све то кад направимо, не знамо одакле нам толико гаса да направимо ако није руски и како да платимо 40 одсто вишу цену.
- Мађарска је у нешто лакшој ситуацији од нас, јер имају различите изворе гаса, веће уговоре имају, него што ми можемо да имамо, јер ми морамо да извлачимо са јужног коридора. Морате да платите много скупље, хиљаду проблема је ту. Нећу људе да оптерећујем, Разговараћемо свих наредних дана, решаваћемо проблеме. Не треба људи да паниче. Ми нисмо имали ни гасовод, па данас тражимо 2,7 кубних метара гаса.
Подсетимо, данас је одјекнула вест да је Савет Европске уније увео забрану транзита руског гаса кроз ЕУ у треће земље, што посебно погађа нашу привреду и економију, чиме је јасно да је Србија нападнута горе него поједине земље које су директно у ратном сукобу.
Ова страшна одлука ступа на снагу након вишемесечних напора председника Републике Србије Александра Вучића да санкције НИС-у не ступе на снагу и да држава има довољно резерви за мирну и стабилну зиму. Како је Курир данас пренео, мера ступа на снагу од 1. јануара 2026. године, а Србија за ово - тренутно - нема решење.
Посебно се истиче проблем да са овом одлуком Србија може да остане без нафте, гаса, струје, а у крајњој линији да дође и до колапса економије и приведе.
Све очи сусада усмерене ка председнику Вучићу, да ли и какво решење може да нађе за овај проблем — јер се чини да рационалног и реалног решења, како су постављене ствари, за сада нема.
Све о мери забране транзита руског гаса кроз ЕУ у треће земље, који ступа на снагу од 1. јануара 2026. године, прочитајте у посебној вести кликом овде.