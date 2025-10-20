light rain
9°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Велика трагедија код Пожаревца

(ВИДЕО) Ватрогасци дизалицом извлачили СМРСКАНО возило МУШКАРАЦ СТРАДАО У ТЕШКОЈ САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ Снимак с места удеса је ЈЕЗИВ

20.10.2025. 20:23 20:27
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц, 192
Коментари (0)
удес
Фото: Printscreen/Instagram/192_rs

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ око 19 часова у селу Братинац код Пожаревца, погнуо је возач аутомобила.

Како је Блиц већ писао, он је аутомобилом слетео са мањег моста.

Нажалост, он је преминуо.

Како се види на снимку са лица места, аутомобил је тотално уништен, а извучен је из канала помоћу дизалице.

Према првим информацијама, реч је о млађем мушкарцу.
 

удес удес на путу саобраћајна незгода саобраћајна несрећа
Извор:
Блиц, 192
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ТРЕЋА ЖРТВА ЈЕЗИВОГ УДЕСА КОД МИТРОВИЦЕ Жена од задобијених повреда ПРЕМИНУЛА НА ОПЕРАЦИОНОМ СТОЛУ У болницу и даље пристижу ПОВРЕЂЕНИ даље пристижу

Возачу аутобуса (70) одређено задржавање

муп

(ВИДЕО) ТРЕЋА ЖРТВА ЈЕЗИВОГ УДЕСА КОД МИТРОВИЦЕ Жена од задобијених повреда ПРЕМИНУЛА НА ОПЕРАЦИОНОМ СТОЛУ У болницу и даље пристижу ПОВРЕЂЕНИ даље пристижу

17.10.2025. 17:46 19:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај