Велика трагедија код Пожаревца
(ВИДЕО) Ватрогасци дизалицом извлачили СМРСКАНО возило МУШКАРАЦ СТРАДАО У ТЕШКОЈ САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ Снимак с места удеса је ЈЕЗИВ
20.10.2025. 20:23 20:27
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ око 19 часова у селу Братинац код Пожаревца, погнуо је возач аутомобила.
Како је Блиц већ писао, он је аутомобилом слетео са мањег моста.
Нажалост, он је преминуо.
Како се види на снимку са лица места, аутомобил је тотално уништен, а извучен је из канала помоћу дизалице.
Према првим информацијама, реч је о млађем мушкарцу.