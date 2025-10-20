МЕСЕЦ ДАНА НАКОН НЕСРЕЋЕ Ухапшен возач који је ударио пешака и побегао са лица места НЕСРЕЋНИ СТАРАЦ ПРЕМИНУО ОД ПОСЛЕДИЦА УДАРЦА
Полиција у Крагујевцу ухапсила је данас М. П. (26) због постојања основа сумње да је управљајући аутомобилом марке "фолксваген пасат" 24. септембра ударио пешака (69), који је потом од последица саобраћајне незгоде преминуо, и побегао не пруживши му помоћ, саопштено је вечерас из Полицијске управе у Крагујевцу.
Наводи се да су припадници Министарства унутрашњих послова оперативним радом пронашли осумњиченог из околине Крагујевца и ухапсили су га по налогу Основног јавног тужилаштва Крагујевцу, због постојања основа сумње да је извршио кривична дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди.
Сумња се да је он 24. септембра, око 19 часова у Десимировцу, управљајући "пасатом" ударио пешака (69), након чега је побегао.
Повређени пешак је од последица саобраћајне незгоде преминуо 10. октобра у Универзитетском клиничком центру у Крагујевцу.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу.