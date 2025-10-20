УХАПШЕН МАЛОЛЕТНИК! Проваљивао у куће, украо злато у вредности 30.000 евра
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Пазару, у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе у Краљеву, Службом за сузбијање криминала у Београду и Управом граничне полиције расветлили су четири тешке крађе и једну тешку крађу у покушају и против седамнаестогодишњака из Београда, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Новом Пазару, поднели кривичну пријаву због постојања основа сумње да је извршио ова кривична дела.
Како се сумња, седамнаестогодишњак је у мају ове године, у Новом Пазару у две стамбене зграде, користећи картицу, отворио врата два стана и из једног украо злато у вредности око 9.500 евра, а у другом такође злато у вредности од 20.000 евра, наводи се у саопштењу ПУ Нови Пазар.
Такође, он је, како се сумња, развалио врата на две куће у Краљеву, из једне украо злато у вредности око хиљаду евра, а из друге украо 50.000 динара.
Седамнаестогодишњак је, како се сумња, покушао да обије и врата једне куће у Краљеву.
За осумњиченим малолетником је била расписана полицијска потрага и он је пронађен када је покушао да пређе границу Републике Србије.