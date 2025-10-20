ДЕТЕ (7) У БЕОГРАДУ ОБОЛЕЛО ОД ТЕТАНУСА У тешком стању примљено у болницу НИЈЕ ВАКЦИНИСАНО
Седмогодишње дете из Београда оболело је од тетануса, тешког акутног обољења које захтева болничко и агресивно лечење.
Дете је хоспитализовано на Институту за мајку и дете „др Вукан Чупић“, а како је потврђено, није било вакцинисано против дифтерије, тетануса и великог кашља (ДТaП вакцина). Према информацијама из установе, дете је приликом пријема било у тешком општем стању, али се након интензивног лечења налази у стабилном стању.
Шта је тетанус и како настаје
Тетанус је тешка заразна болест коју изазива токсин бактерије Clostridium tetani. Споре ове бактерије налазе се свуда у околини — у земљи, прашини и рђи — и могу да доспеју у организам кроз било коју контаминирану рану. Болест се не преноси са човека на човека, али код невакцинисаних особа може имати смртоносне последице.
У Србији се последњих година бележи веома мали број оболелих, углавном међу старијим и невакцинисаним особама, али овај случај указује да је ризик и даље присутан.
Симптоми тетануса
Болест обично почиње после инкубације од 3 до 21 дан, а први симптоми су болни грчеви мишића лица и врата. Како болест напредује, јављају се:
тешкоће при гутању и дисању,
укоченост мишића врата,
грчеви у стомаку, леђима, рукама и ногама,
обилно знојење и повишена температура,
у тежим случајевима – напади, убрзан рад срца и колебање крвног притиска.
Код најтежих облика тетануса, смртност може износити од 10 до чак 90 одсто.
Када се јавити лекару
Неопходно је одмах потражити медицинску помоћ ако се јаве симптоми тетануса, нарочито:
уколико особа није вакцинисана у последњих 10 година,
ако постоји убодна или дубока рана,
ако је рана контаминирана прљавштином, земљом, рђом или животињским уједом.
Вакцинација – једина поуздана заштита
Вакцинација је основна мера превенције против тетануса. Комбинована вакцина (против дифтерије, тетануса и великог кашља) даје се деци од другог месеца живота, у три дозе, са ревакцинацијама у другој години и пред полазак у школу.
Стручњаци упозоравају да је управо редовна вакцинација најјача заштита од ове тешке и потенцијално смртоносне болести.