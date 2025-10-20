ЛУДИ ЧИН НАСИЉА: Премијерка Италије се огласила након убиства возача аутобуса са навијачима
Италијанска премијерка Ђорђа Мелони осудила је напад на аутобус навијача Кошаркашког клуба Пистоја, у којем је убијен један од возача аутобуса, наводећи да то представља луди чин насиља.
Мелони је у објави на друштвеним мрежама рекла да је то ужасна вест која све оставља без речи, преноси АНСА.
– Напад на аутобус навијача Пистоје, који је коштао живота возача кога је ударила цигла, је неприхватљив, луд чин насиља. Изражавам најдубље саучешцће породици жртве и своју блискост са онима који су сведочили овој трагедији. Уверена сам да ће одговорни за овај кукавички, кривични чин бити идентификовани и брзо изведени пред лице правде – рекла је Мелони.
Због напада на аутобус који је превозио навијаче клуба Пистоја, у коме је убијен један од двојице возача, ухапшене су три особе које се повезују са крајње десничарским групама.
– Ово је шокантан напад. Није прихватљиво да неко умре на овај начин – рекао је министар спорта Андреа Абоди.
Аутобус су наводно напали навијачи Риетија на аутопуту А2 док је излазио из тог италијанског града након утакмице, у којој је гостујућа Пистоја победила 88:73.
Полиција је испитала неколико навијача Риетија у оквиру истраге о томе шта се догодило, а жртва је именована као Рафаеле Маријанела (65) пореклом из Рима, који је живео у Фиренци и радио је за компанију у чијем је аутобусу био само неколико месеци.
Према изворима, он је био други возач аутобуса и није био за воланом када се напад догодио, већ је седео поред колеге који је возио.
Извори су за агенцију АНСА рекли да полиција трага за десетак навијача који су осумњичени да су учествовали у нападу.