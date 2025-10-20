light rain
ГОЛМАН ГЛУШАЦ ЧИНИО ЧУДА: Новобеограђани славили у великом српском дербију над Радничким

20.10.2025. 21:26 21:27
Пише:
Дневник
Извор:
ВК Нови Београд
Коментари (0)
спорт
Фото: ВК Нови Београд

Ватерполисти Новог Београда победили су Раднички из Крагујевца са 10:8 (1:2, 0:1, 5:2, 4:3) у дербију трећег кола регионалне Премијер лиге.

Фантастичан меч одиграли су Новобеограђани и Крагујeвчани на базену СЦ „11. април“, а обележила су га сјајне одбране на обе стране.

Гости из Крагујевца боље су почели меч, повели су са 3:1, али екипа тренера Петра Радановића није ни помишљала на предају. На голу Новог Београда маестралан је био чувар мреже Милан Глушац који је чинио чуда, а после одбрањеног петерца Андрији Прлаиновићу погурао је свој тим који је у финишу треће четвртине голом Николе Лукића дошао до првог вођства (5:4).   

Успевали су Новобеограђани у наставку да одоле налетима знатно искусније екипе Радничког, а кључни детаљ по коначан исход меча догодио се минут и 48 секунди пре краја када је Никола Лукић затресао мрежу и тако први пут Новом Београду обезбедио два гола предности (9:7).

Најефикаснији у победничком тиму био је управо Лукић са три поготка, док су се Душан Тртовић и Лука Гладовић пи два пута уписали у стрелце. Код Крагујевчана најбољи је био Прлаиновић са четири постигнута гола.

После три одиграна кола на табели воде Шабац и Нови Београда са максималним учинком и девет освојених бодова, док је Раднички на петој позицији са четири бода.

Спорт Ватерполо
