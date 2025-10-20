„То је велики скандал и јасно кршење уговора ЕУ“ СИЈАРТО ПОВОДОМ ЗАБРАНЕ РУСКОГ ГАСА: Мађарска разматра правне мере против ЕК
ЛУКСЕМБУРГ: Мађарска, која има уговор за увоз руског гаса до 2036. године, разматра правне мере против забране Европске уније, коју треба да спроведе Европска комисија (ЕК), рекао је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
То је велики скандал и морамо размотрити неке правне кораке, јер ово је јасно кршење уговора Европске уније, рекао је министар спољних послова Петер Сијарто на маргинама састанка министара енергетике земаља Европске уније у Луксембургу.
Он је, објашњавајући противљење Будимпеште, истакао да то "нису мере већ санкције", пренео је Еурактив.
Ово није трговинска мера по садржају, рекао је Сијарто.
Нагласио је да у склопу спољне политике ЕУ, приликом договарања о санкцијама, "треба донети једногласну одлуку".
Забрана, која се сматра редовним законом, што значи да ćе бити усвојена уз подршку већине од најмање 55 одсто земаља ЕУ, наишла је на оштар отпор Мађарске и Словачке, које кажу да би требало да имају могућност да ставе вето.
Земље Европске уније могу да оспоре било коју одлуку тог блока у Луксембургу, где се налази његов највиши суд.
Европски комесар за енергетику Дан Јергенсен одговорио је на Сијартове коментаре речима да је "правна основа предлога сасвим јасна".
Русија је показала да није поуздан трговински партнер, због чега је подвргнута трговинским мерама, додао је он.
Министри енергетике земаља чланица Европске уније подржали су данас предлог о постепеном укидању увоза руске нафте и гаса до јануара 2028. године, саопштено је из Савета ЕУ, а пренео је Ројтерс.
На састанку у Луксембургу министри су одобрили планове који предвиђају постепено укидање нових уговора за увоз руског гаса од јануара 2026. године, постојећих краткорочних уговора од јуна 2026. године и дугорочних уговора до јануара 2028. године.
Ипак, текст закона још није добио коначну верзију, јер о коначној везији текста закона мора да се разговара у Европском парламенту.