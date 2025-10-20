overcast clouds
(ФОТО) „Односи Србије и Мађарске су изванредни“ ВУЧИЋ С ОРБАНОМ О СТРАТЕШКОМ ПОЗИЦИОНИРАЊУ И ЕНЕРГЕТСКОЈ СТАБИЛНОСТИ и заједничком одговору на изазове у региону

20.10.2025. 19:35 19:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
снс
Фото: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

БУДИМПЕШТА: Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да је са премијером Мађарске Виктором Орбаном у Будимпешти разговарао о стратешком позиционирању две земље као и обезбеђивању дугорочне стабилности у области енергетике и економије наовдећи да енергетска безбедност Србије остаје један од приоритета

Наши односи са Мађарском и великим пријатељем Виктором Орбаном су изванредни, али желимо да их још више оснажимо кроз конкретне разговоре о енергетици, инфраструктури и заједничким пројектима, навео је Вучић на Инстаграм налогу buducnostsrbijeav.
 

Он је истакао да енергетска безбедност Србије остаје један од наших  приоритета. 
 

Разговарали смо о стратешком позиционирању Србије и Мађарске, заједничком одговору на изазове у региону и обезбеђивању дугорочне стабилности у области енергетике и економије, навео је  Вучић.
 

Он је указао да су стабилност, развој и сигурност темељи нашег рада и начин на који градимо снажнију државу и сигурнију будућност за наше грађане.
 

Вучић је додао и да је честитао премијеру Орбану што ће Мађарска бити домаћин једног од најзначајнијих састанака двојице светских лидера у новијој историји.


 

Алексанадар Вучић орбан виктор састанак
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
