(ФОТО) „Односи Србије и Мађарске су изванредни“ ВУЧИЋ С ОРБАНОМ О СТРАТЕШКОМ ПОЗИЦИОНИРАЊУ И ЕНЕРГЕТСКОЈ СТАБИЛНОСТИ и заједничком одговору на изазове у региону
БУДИМПЕШТА: Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да је са премијером Мађарске Виктором Орбаном у Будимпешти разговарао о стратешком позиционирању две земље као и обезбеђивању дугорочне стабилности у области енергетике и економије наовдећи да енергетска безбедност Србије остаје један од приоритета
Наши односи са Мађарском и великим пријатељем Виктором Орбаном су изванредни, али желимо да их још више оснажимо кроз конкретне разговоре о енергетици, инфраструктури и заједничким пројектима, навео је Вучић на Инстаграм налогу buducnostsrbijeav.
Он је истакао да енергетска безбедност Србије остаје један од наших приоритета.
Разговарали смо о стратешком позиционирању Србије и Мађарске, заједничком одговору на изазове у региону и обезбеђивању дугорочне стабилности у области енергетике и економије, навео је Вучић.
Он је указао да су стабилност, развој и сигурност темељи нашег рада и начин на који градимо снажнију државу и сигурнију будућност за наше грађане.
Вучић је додао и да је честитао премијеру Орбану што ће Мађарска бити домаћин једног од најзначајнијих састанака двојице светских лидера у новијој историји.